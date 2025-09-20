Gilberto Gil publica homenagem a Preta Gil dois meses após morte da cantora

O cantor Gilberto Gil compartilhou nas redes sociais uma foto antiga homenageando Preta Gil, que faleceu em julho, há exatos dois meses, em meio a um tratamento de um câncer colorretal. A publicação relembra a memória da filha e artista.

Na fotografia, os cantores aparecem mais jovens, com Gil beijando Preta.

A legenda da publicação espelhou a utilizada pelo artista na postagem do primeiro mês sem a filha. "Dois meses", escreveu o cantor, acompanhado de um emoji de coração azul.

Os comentários foram preenchidos de mensagens de carinho e saudade. "Vejo fé e conforto", escreveu a apresentadora Eliana, enquanto alguns seguidores relembraram a música "Drão", que Gil dedicou à Preta no último mês de agosto.

Partida de Preta

A cantor Preta Gil morreu aos 50 anos, no última dia 20 de julho, enquanto tratava um câncer colorretal, desenvolvido no intestino. Ela foi diagnosticada em janeiro de 2023 e chegou a ter remissão no final do mesmo ano.

Porém, em agosto de 2024, o câncer reapareceu em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Neste ano, Preta havia ido aos Estados Unidos para um tratamento experimental contra a doença e faleceu naquele país. A confirmação foi dada pela assessoria da artista por meio das redes sociais.