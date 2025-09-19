Nasce Bento, primeiro filho de Thiaguinho e Carol Peixinho
Casal celebrou a chegada do primeiro filho nas redes sociais; parto foi cesariana e famosos enviaram mensagens de carinho
Bento, primeiro filho do cantor Thiaguinho e da influenciadora Carol Peixinho, nasceu na madrugada desta sexta-feira (19), à 0h22. Mãe e bebê passam bem.
A notícia foi compartilhada nas redes sociais do casal, em uma mensagem em nome do filho.
“Nasci trazendo comigo muito amor, luz e alegria. Mamãe e eu estamos bem, e Papai está radiante de felicidade! Fui muito esperado e já recebi tanto carinho... Estou começando minha vida cercado de amor, bênçãos e sorrisos, e mal posso esperar para conhecer cada um que torceu por mim!”, dizia o texto.
O bebê nasceu por parto cesariana, conforme mostrado nas imagens publicadas por Carol.
Amigos famosos vibraram com a notícia
"Que máximo. Parabéns, papais", escreveu Fernanda Gentil. "Bem-vindo, Bento. Deus abençoe você e essa família linda que nasceu", publicou Fernanda Paes Leme. Já Rafa Kalimann, que espera a chegada de Zuza, comentou: "Que Deus abençoe muito".
Carol detalha as transformações da gravidez
Sobre o corpo, revelou que ganhou 10 kg e não teve enjoo, azia ou desejos típicos. “Desde o oitavo mês, meu apetite triplicou. Sono forte pela manhã, madrugadas de xixi e retenção só agora no final”, disse, lembrando que precisou de cinco travesseiros para conseguir dormir bem.
A rotina de exercícios foi mantida, com treinos adaptados e de baixo impacto. Nos hábitos, revelou uma nova paixão por banho quente e destacou que a barriga nunca a atrapalhou. Já na alimentação, seguiu dieta restrita, evitando cafeína, açúcar refinado e glúten.
As emoções também marcaram a gestação. “Fiquei emotiva a gravidez inteira, mas no nono mês choro todos os dias, várias vezes”, contou. Apesar de pequenas dificuldades, Carol disse encarar as mudanças com tranquilidade e leveza.
Thiaguinho fala sobre paternidade e carreira
Em entrevista ao g1, em julho, Thiaguinho afirmou que não tiraria licença-paternidade devido à agenda de apresentações. “Já tem todos os ingressos da Tardezinha vendidos e os outros shows também. Eu gosto de estar 100% em tudo que faço, então vou continuar sendo 100% artista”, explicou.
O cantor, no entanto, destacou a importância de viver intensamente cada papel em sua vida: “Quero participar do nascimento, do primeiro banho, de tudo. Ao mesmo tempo, sigo com minha turnê e meu trabalho, assim como meu pai, que era professor e continuou dando aula quando eu nasci. Assim é a vida de todo brasileiro”.