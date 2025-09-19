Diário do Nordeste
Nasce Bento, primeiro filho de Thiaguinho e Carol Peixinho

Casal celebrou a chegada do primeiro filho nas redes sociais; parto foi cesariana e famosos enviaram mensagens de carinho

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:03)
Zoeira
Thiaguinho e Carol Peixinho em uma sala de parto para o nascimento do seu primeiro filho, Bento.
Legenda: Nasce 1º filho de Carol Peixinho e Thiaguinho.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

Bento, primeiro filho do cantor Thiaguinho e da influenciadora Carol Peixinho, nasceu na madrugada desta sexta-feira (19), à 0h22. Mãe e bebê passam bem.

A notícia foi compartilhada nas redes sociais do casal, em uma mensagem em nome do filho.

“Nasci trazendo comigo muito amor, luz e alegria. Mamãe e eu estamos bem, e Papai está radiante de felicidade! Fui muito esperado e já recebi tanto carinho... Estou começando minha vida cercado de amor, bênçãos e sorrisos, e mal posso esperar para conhecer cada um que torceu por mim!”, dizia o texto.

O bebê nasceu por parto cesariana, conforme mostrado nas imagens publicadas por Carol.

Amigos famosos vibraram com a notícia

"Que máximo. Parabéns, papais", escreveu Fernanda Gentil. "Bem-vindo, Bento. Deus abençoe você e essa família linda que nasceu", publicou Fernanda Paes Leme. Já Rafa Kalimann, que espera a chegada de Zuza, comentou: "Que Deus abençoe muito".

Veja também

teaser image
Mundo

'Bebê mais velho do mundo' quebra recorde ao nascer a partir de embrião congelado em 1994

Carol detalha as transformações da gravidez 

Sobre o corpo, revelou que ganhou 10 kg e não teve enjoo, azia ou desejos típicos. “Desde o oitavo mês, meu apetite triplicou. Sono forte pela manhã, madrugadas de xixi e retenção só agora no final”, disse, lembrando que precisou de cinco travesseiros para conseguir dormir bem.

A rotina de exercícios foi mantida, com treinos adaptados e de baixo impacto. Nos hábitos, revelou uma nova paixão por banho quente e destacou que a barriga nunca a atrapalhou. Já na alimentação, seguiu dieta restrita, evitando cafeína, açúcar refinado e glúten.

As emoções também marcaram a gestação. “Fiquei emotiva a gravidez inteira, mas no nono mês choro todos os dias, várias vezes”, contou. Apesar de pequenas dificuldades, Carol disse encarar as mudanças com tranquilidade e leveza.

A mulher está grávida e exibe sua barriga descoberta de forma elegante e confiante. Ela veste um blazer preto estruturado, sem blusa por baixo, e uma saia curta preta. Ao lado dela, o homem veste. Ele olha para a câmera com um leve sorriso. Sua expressão é séria e firme, transmitindo força e serenidade.
Legenda: Carol Peixinho e Thiaguinho à espera de Bento, prmeiro filho do casal.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

Thiaguinho fala sobre paternidade e carreira

Em entrevista ao g1, em julho, Thiaguinho afirmou que não tiraria licença-paternidade devido à agenda de apresentações. “Já tem todos os ingressos da Tardezinha vendidos e os outros shows também. Eu gosto de estar 100% em tudo que faço, então vou continuar sendo 100% artista”, explicou.

O cantor, no entanto, destacou a importância de viver intensamente cada papel em sua vida: “Quero participar do nascimento, do primeiro banho, de tudo. Ao mesmo tempo, sigo com minha turnê e meu trabalho, assim como meu pai, que era professor e continuou dando aula quando eu nasci. Assim é a vida de todo brasileiro”.

 
 

 

 
