Bento, primeiro filho do cantor Thiaguinho e da influenciadora Carol Peixinho, nasceu na madrugada desta sexta-feira (19), à 0h22. Mãe e bebê passam bem.

A notícia foi compartilhada nas redes sociais do casal, em uma mensagem em nome do filho.

“Nasci trazendo comigo muito amor, luz e alegria. Mamãe e eu estamos bem, e Papai está radiante de felicidade! Fui muito esperado e já recebi tanto carinho... Estou começando minha vida cercado de amor, bênçãos e sorrisos, e mal posso esperar para conhecer cada um que torceu por mim!”, dizia o texto.

O bebê nasceu por parto cesariana, conforme mostrado nas imagens publicadas por Carol.