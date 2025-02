Ana Hickmann revela que engordou 16kg em 2024: 'larguei totalmente de mim'

A apresentadora Ana Hickmann gravou um vídeo para o seu canal do YouTube respondendo perguntas de fãs e falou sobre seus cuidados com o corpo. A artista contou que engordou quase 16 kg em 2024. Apesar de ter assumido um novo amor no ano passado e ter ficado noiva de Edu Guedes, ela viveu um ano conturbado devido ao divórcio de Alexandre Correa.

“Eu tenho 1,85 m de altura, [o peso] distribui, mas o meu guarda-roupa mostrou que eu tinha saído do manequim 38 para o 42”, contou ela, reforçando que mudou radicalmente a alimentação. Ana explicou que sua dieta inclui zero açúcar, zero farinha branca e muita salada com proteína.

A artista ainda disse que já conseguiu perder alguns quilos extras, e voltou a adotar uma rotina de exercícios. “Tenho alguns objetivos meus pessoais, que eu não vou falar aqui... É importante a gente fazer isso tudo com qualidade e com saúde. Não existe receita de bolo para poder ser compartilhada nessas horas. E, sim, você buscar ajuda profissional para poder fazer isso da melhor forma possível. Então eu estou conseguindo cumprir os meus objetivos, e eu estou muito feliz com isso”.

A apresentadora também contou que voltou a ter tempo para cuidar da pele e do corpo com tratamentos: “Esse ano eu voltei com tudo. Assim, a cada 15 dias eu tenho tratamento facial, a cada uma vez por semana eu tenho um tratamento corporal, para retomar os meus cuidados. Antigamente, três vezes por semana eu fazia tratamento corporal, estava todos os dias na academia. Então assim, era outro ritmo, muito mais intenso. Lógico, hoje eu não consigo dessa forma. Porém, não significa que eu não possa me cuidar, como eu estava fazendo. Eu larguei totalmente de mim", concluiu.