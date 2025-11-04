Rainha da Império da Tijuca, Elisa Sanches é criticada por dançar sem calcinha

A atriz pornô Elisa Sanches, de 44 anos, foi criticada nas redes sociais após dançar sem calcinha durante sua coroação como rainha de bateria da Império da Tijuca, no Rio de Janeiro. Para Flora Cruz, filha do sambista Arlindo Cruz, de 22 anos, o episódio foi "chocante e deprimente".

Na noite de segunda-feira (3), Flora foi questionada sobre a polêmica por um seguidor. "A maior falta de respeito com o carnaval dos últimos tempos, vergonhoso para nós sambistas. Vi que a escola se retratou (que é o mínimo a ser feito), mas, ainda assim...", disse.

O caso ocorreu no último domingo (2), quando Elisa foi filmada dançando funk no palco da quadra da escola. Ela estava de saia curta e sem calcinha.

Elisa Sanches se pronuncia

Em entrevista ao Extra, Elisa afirmou que não sabia que seria convidada para ser rainha de bateria e que não se vestiu conforme o evento.

"Eu não fui preparada para o evento. Não sabia que eu seria rainha de bateria. E o fato de eu estar sem calcinha foi porque eu coloquei uma saia aberta. O meu biquíni estava sujo, eu tinha acabado de chegar de São Paulo". Elisa Sanches Atriz pornô

A atriz pornô ainda admitiu ter bebido um pouco a mais. A dança ocorreu após sua coroação, na festa de aniversário do presidente da escola, Thiago Carvalho. Os dois são amigos e Elisa afirma que ninguém ficou incomodado.

"Aquela hora já não tinha mais nada a ver com a coroação. Já tinha acabado a festa. Era o aniversário dele, já não tinha mais nada a ver com a Império da Tijuca, era outro evento a parte. Eu dancei, realmente apareceu a minha p#@$%&, mas não era a minha intenção. Eu não costumo fazer isso. E não era com pessoas do carnaval, eram amigos dele", acrescentou.