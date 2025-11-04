Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Rainha da Império da Tijuca, Elisa Sanches é criticada por dançar sem calcinha

Filha de Arlindo Cruz classificou o episódio como "chocante e deprimente".

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem da atriz pornô Elisa Sanches para matéria sobre rainha da Império da Tijuca é criticada por dançar sem calcinha.
Legenda: Elisa Sanches admitiu ter bebido um pouco a mais.
Foto: Reprodução/Instagram.

A atriz pornô Elisa Sanches, de 44 anos, foi criticada nas redes sociais após dançar sem calcinha durante sua coroação como rainha de bateria da Império da Tijuca, no Rio de Janeiro. Para Flora Cruz, filha do sambista Arlindo Cruz, de 22 anos, o episódio foi "chocante e deprimente". 

Na noite de segunda-feira (3), Flora foi questionada sobre a polêmica por um seguidor. "A maior falta de respeito com o carnaval dos últimos tempos, vergonhoso para nós sambistas. Vi que a escola se retratou (que é o mínimo a ser feito), mas, ainda assim...", disse. 

O caso ocorreu no último domingo (2), quando Elisa foi filmada dançando funk no palco da quadra da escola. Ela estava de saia curta e sem calcinha. 

Veja também

teaser image
Zoeira

Esposa de Arlindo Cruz revela causa da morte do sambista

teaser image
Zoeira

Flora Cruz manifesta apoio ao namoro da mãe, esposa de Arlindo Cruz: 'muito amor'

Elisa Sanches se pronuncia

Em entrevista ao Extra, Elisa afirmou que não sabia que seria convidada para ser rainha de bateria e que não se vestiu conforme o evento.

"Eu não fui preparada para o evento. Não sabia que eu seria rainha de bateria. E o fato de eu estar sem calcinha foi porque eu coloquei uma saia aberta. O meu biquíni estava sujo, eu tinha acabado de chegar de São Paulo".
Elisa Sanches
Atriz pornô

A atriz pornô ainda admitiu ter bebido um pouco a mais. A dança ocorreu após sua coroação, na festa de aniversário do presidente da escola, Thiago Carvalho. Os dois são amigos e Elisa afirma que ninguém ficou incomodado. 

"Aquela hora já não tinha mais nada a ver com a coroação. Já tinha acabado a festa. Era o aniversário dele, já não tinha mais nada a ver com a Império da Tijuca, era outro evento a parte. Eu dancei, realmente apareceu a minha p#@$%&, mas não era a minha intenção. Eu não costumo fazer isso. E não era com pessoas do carnaval, eram amigos dele", acrescentou.

Assuntos Relacionados
Fachada do Complexo Penitenciário Tremembé, com muro em branco e azul.
Zoeira

Por que Tremembé é o presídio dos famosos?

O nome do presídio voltou à tona após o lançamento da série homônima do Prime Video.

Redação
Há 5 minutos
Imagem da atriz pornô Elisa Sanches para matéria sobre rainha da Império da Tijuca é criticada por dançar sem calcinha.
Zoeira

Rainha da Império da Tijuca, Elisa Sanches é criticada por dançar sem calcinha

Filha de Arlindo Cruz classificou o episódio como "chocante e deprimente".

Redação
Há 15 minutos
Personagem Poliana da série Tremembé, lançada pelo Prime Video.
Zoeira

Personagem Poliana, de 'Tremembé', foi inspirada em crime de Luciana Olberg

Mulher foi condenada a 29 anos de prisão por ter filmado abuso sexual das meias-irmãs de três anos.

Redação
Há 1 hora
A imagem mostra uma cena do filme Wicked II com um grupo de jovens vestidos com uniformes azuis. No centro, está Ariana Grande de vestido vestido rosa claro.
Zoeira

Não vem mais: Ariana Grande cancela vinda ao Brasil

Avião da artista teve um problema técnico que impediu o embarque.

Redação
Há 1 hora
Yuri Lima é ex-namorado da cantora Iza.
Zoeira

Recém-separado de Iza, Yuri Lima anuncia volta ao futebol

Ex-jogador do Mirassol foi apresentado pelo Primavera SAF.

Redação
Há 2 horas
Norma Braga ao lado do cantor Roberto Carlos.
Zoeira

Morre Norma Braga, irmã do cantor Roberto Carlos

Norma estava internada há três semanas e faleceu nesta terça (4), aos 90 anos.

Redação
Há 2 horas
Augusto publicou uma foto de Milton e Lô, além de mensagens trocadas com o músico, a quem chamava carinhosamente de tio
Zoeira

Após morte de Lô Borges, filho de Milton Nascimento relembra noite especial

Augusto Nascimento emocionou fãs ao mostrar registros e mensagens trocadas com o músico mineiro.

Redação
04 de Novembro de 2025
Série 'Tremembé' recria entrevista de Suzane von Richthofen para Gugu
Zoeira

Série 'Tremembé' recria entrevista de Suzane von Richthofen para Gugu

A atriz Marina Ruy Barbosa, que interpreta Suzane, tem recebido elogios pelo trabalho.

Gabriel Bezerra*
04 de Novembro de 2025
foto de César Tralli e Renata Vasconcellos descontraídos no cenário do Jornal Nacional.
Zoeira

Antes de estreia no JN, Cesar Tralli mostra presente de Renata Vasconcellos

Como gesto de boas-vindas ao novo companheiro de bancada, a jornalista preparou um momento especial.

Redação
03 de Novembro de 2025
foto de cena da série Tremembé mostra o personagem Gil Rugai.
Zoeira

Quem é Gil Rugai, criminoso que aparece na série 'Tremembé'

Homem já se tornou alvo de investigação dias após o crime.

Redação
03 de Novembro de 2025
Diane Ladd em cena do filme Joy - O Nome do Sucesso.
Zoeira

Morre Diane Ladd, atriz três vezes indicada ao Oscar e mãe de Laura Dern

A morte da atriz aos 89 anos foi confirmada pela filha dela.

Redação
03 de Novembro de 2025
Maria Gladys e fã em selfie. Gladys é uma mulher idosa, branca, de cabelos grisalhos. A fã é mais nova, também de cabelo grisalho, e usa óculos de grau.
Zoeira

Meses após desaparecimento, atriz Maria Gladys é vista no RJ

A artista foi dada como desaparecida pela família em abril deste ano, mas depois reapareceu e disse que estava em situação financeira difícil.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem da série The Boys para matéria sobre elenco de séries que estarão presentes na CCPX em dezembro de 2025.
Zoeira

CCXP 2025 conta com elenco de 'The Boys' no Brasil

Atores da série 'Fallout' também estarão em São Paulo em dezembro.

Beatriz Rabelo
03 de Novembro de 2025
Imagem mostra apresentação da banda de rock AC/DC, com foco no vocalista, durante apresentação em Amsterdã, na Holanda, durante tour Power Up.
Zoeira

Banda AC/DC anuncia show único no Brasil em 2026

A última vez que o grupo se apresentou em solo nacional foi há 15 anos.

Redação
03 de Novembro de 2025
O pai Mateus Cidrão está segurando um bebê, seu filho Saulo
Zoeira

De Luciano Huck a Sidney Magal: Cearense viraliza dando nomes inusitados ao filho

Humorista Mateus Cidrão dá nomes de famosos ao filho, em conversas informais, e arranca risada de seguidores. Um dos vídeos tem mais de 3 milhões de visualizações.

Gabriel Bezerra*
03 de Novembro de 2025
Marcela durante entrevista ao programa Domingo Espetacular. ela negou ter sido agredida por dado dolabella.
Zoeira

Namorada volta a negar agressão de Dado Dolabella: 'Não tocou em mim'

Marcela Tomaszewski afirmou que briga com o ator foi apenas uma discussão e negou qualquer tipo de violência.

Redação
03 de Novembro de 2025
Foto de Luciano Huck anunciando o Príncipe William em seu programa.
Zoeira

Príncipe William é anunciado como atração do Domingão do Huck no próximo domingo (9)

Herdeiro do trono do Reino Unido estará no Brasil nesta semana, em agendas ligadas ao clima.

Redação
02 de Novembro de 2025
Foto mostra dois homens, filho e pai, em um estúdio de fotos de formatura com a parede preta ao fundo. Matheus, o filho, veste um colete laranja com a frase
Zoeira

Cearense que vendeu adesivos para pagar faculdade do filho perde prêmio do The Wall

Dupla natural de Santa Quitéria participou do quadro para conseguir dinheiro e montar um consultório odontológico.

Redação
02 de Novembro de 2025
Foto de Angelica, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus no juri da Dança dos Famosos.
Zoeira

Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (02/11)?

Ritmo da semana foi o sertanejo, ao som de Marília Mendonça.

Redação
02 de Novembro de 2025
Foto de Sandrão, Suzane e Eliza, personagens na série ficcional Tremembé.
Zoeira

Conheça o triângulo amoroso real entre Suzane, Elize e Sandrão exibido em 'Tremembé'

Série que estreou na última sexta-feira (31) é inspirada nos detentos que ocupam o chamado “presídio dos famosos”.

Redação
02 de Novembro de 2025