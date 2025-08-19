Mileide Mihaile é a nova rainha de bateria da Unidos da Tijuca, diz site

A escolhida para ocupar o posto deixado por Lexa na Unidos da Tijuca é a influenciadora digital Mileide Mihaile. A bailarina aceitou o convite em reunião realizada na tarde dessa segunda-feira (18), no barracão da escola, ao lado de sua equipe e do presidente Fernando Horta. As informações são do jornal Extra.

A coroação da nova rainha de bateria está marcada para o próximo dia 13 de setembro, na quadra da escola, durante a grande final do concurso de samba-enredo. O momento promete ser um dos mais aguardados da noite, consolidando a entrada de Mileide na família tijucana.

A empresária e influenciadora já tem uma longa trajetória com o carnaval. Foi musa da Grande Rio por quase uma década e sempre marcou presença nos ensaios e eventos da escola de Duque de Caxias. Sua forte identificação com a agremiação chegou a colocá-la como um dos nomes cotados para substituir Paolla Oliveira quando a atriz deixou o posto de rainha dos ritmistas, função que acabou ficando com Virgínia Fonseca.

Dança das cadeiras no Carnaval carioca

Após o anúncio do retorno de Juliana Paes à Viradouro, a Unidos da Tijuca era a única grande escola que ainda não havia definido sua rainha de bateria para o carnaval de 2026. A cúpula buscava alguém com representatividade na Sapucaí, história com o carnaval e, claro, samba no pé.

Bailarina de formação e figura constante nas festas e ensaios, Mileide agradou por reunir todos esses atributos. Além disso, é vista como um reforço na visibilidade midiática da escola do Borel, que aposta na força de sua imagem para ganhar ainda mais destaque.

Na próxima temporada, a Unidos da Tijuca levará para a Avenida um enredo que homenageia a escritora Carolina Maria de Jesus.