Mileide Mihaile fala dos desafios de nova idade, criação de Yhudy e mudança para São Paulo

A maranhense Mileide Mihaile completa 33 anos neste domingo (27). Em entrevista ao Diário do Nordeste, a influenciadora digital conversou sobre a nova vida em São Paulo, a criação de Yhudy e o aumento de cachê nos últimos anos.

Acompanhada de amigos e da família, ela programou um coffee break para comemorar a nova idade e uma balada para os mais íntimos pela noite.

Assista à entrevista:

Em bate-papo, Mileide Mihaile falou sobre como cresceu no mercado publicitário nos últimos anos. Após a participação no reality “A Fazenda”, a maranhense ganhou novos espaços na mídia. Segundo ela, o valor de mercado em parcerias aumentou em cerca de 50%.

“Já vinha trilhando esse nível de trabalho. Consegui segurar muitos parceiros que precisavam de mim, que precisam do meu entendimento, independente do momento. Eu fiz isso. Falando de porcentagem foi coisa de 50%”, explicou a influenciadora digital.

Mileide Mihaile Influenciadora digital Acredito que a ‘Fazenda’ foi muito importante. Somatória foi positiva. O programa apalavrou tudo o que eu vinha trilhando até agora. As pessoas me conheceram de uma forma e (tiveram) certeza absoluta da minha personalidade, da força que eu trago

Apartamento em São Paulo será novo lar de Mileide Mihaile

Atualmente, Mileide Mihaile vive semanas alternadas entre Fortaleza e São Paulo. Ele ainda não deixou o Ceará de vez por conta de trabalhos no mercado publicitário. Ela contou ainda que a mudança está atrasada.

“Eu sempre estarei em Fortaleza, nem que seja uma semana. É daqui que saem todas as minhas conexões para o Nordeste. Em São Paulo é diferente. Não quero nunca deixar isso. Vou querer sempre viver com esse laço”, declarou Mileide Mihaile.

Antes mesmo dos holofotes nacionais gerados pela participação em um reality, Mileide Mihaile já vivia entre os dois estados. Marcas de roupas e de produtos de beleza já viam a imagem da influenciadora digital como tiro certo de retorno financeiro.

Criação de Yhudy compartilhada com Wesley Safadão

A mudança da influenciadora digital foi pensada não só em questões de trabalho, mas também no bem-estar de Yhudy, 11. O filho da maranhense com o cantor Wesley Safadão vive 15 dias com mãe e outros 15 dias com o pai.

“Foi muito incrível, porque até nisso deu super certo. Porque eu já sai num turbilhão, antes mesmos de ter essas informações, foi muito incrível, pra tudo que estava acontecendo comigo, que o pai dele já tivesse lá [São Paulo]. Por isso, que ele teve a oportunidade, eu tive a chance, de escolher esse formato de deixá-lo primeiro estável, pra depois ir com calma, porque o pai já estava lá”, explicou Mileide Mihaile.

A maranhense contou que também que o novo local onde ela irá viver fica próximo de onde Yhudi estuda. O objetivo é aproveitar melhor o tempo com o herdeiro. “Eu vou morar em apartamento, então vai ser bem pertinho da escola dele. Tudo está sendo muito bem pensado para o bem-estar dele. Logicamente, onde vou escolher morar tem que ser perto da escola, da academia dele, perto de tudo que a gente vá fazer”.

Nas semanas em que o filho vive com o pai, Mileide Mihaile destacou que o trabalho é acelerado. “Os outros 15 dias, porque nossa guarda é compartilhada, eu tenho para viver uma selva, né? Trabalhando muito, sem hora para terminar. Sempre foi assim, não vai mudar”.

Carnaval, Bazar e São João

Destaque do Carnaval pela Grande Rio em 2022, Mileide Mihaile diz se preparar para um semana de ensaios carnavalescos. "Eu tô me cuidando mais, bebendo bem menos, alimentação regrada".

Ainda para o primeiro semestre, ela afirma preparar um bazar e também arquitetar o "São João da Mila", ambos eventos em Fortaleza.