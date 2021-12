'Sustento minha família com o meu trabalho e isso me dá muito orgulho', diz Mileide Mihaile

Depois de três meses confinada em "A Fazenda 13", a influenciadora digital Mileide Mihaile diz estar com sentimento de missão cumprida por mostrar no reality show da Record TV quem realmente é: uma pessoa "totalmente diferente de uma versão equivocada que o público tinha".

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, a empresária conta sobre o medo que teve de um possível "cancelamento virtual", a briga com a ex-Musa da Banheira do Gugu, Solange Gomes – sobre a pensão alimentícia paga pelo ex-marido de Mileide, Wesley Safadão, a Yhudy, filho dos dois –, a descoberta do câncer de útero da mãe e os planos está traçando.

A ex-peoa conta que não teve medo de tomar atitudes no jogo e estas gerarem repercussão negativa fora do programa rural, porque ela é uma figura pública. No entanto, revela que ficou receosa se isso afetaria a família.

"Ainda mais em uma época em que o cancelamento virtual está tão pesado. Muitas pessoas desconhecem os limites de um jogo. Tive medo dessa crueldade afeta-los", afirma.

Briga com Solange Gomes

Durante a temporada, Mileide e Solange protagonizaram uma briga depois que a ex-Musa da Banheira do Gugu criticar a influenciadora digital por não ter "brigado" pelo prêmio em dinheiro em uma dinâmica realizada no programa "Hora do Faro".

"Você é uma pessoa que trabalha bastante na internet, tem filho com um homem muito bem-sucedido [Wesley Safadão]", atacou Solange, relatando que a filha não recebia R$ 2 mil de pensão alimentícia do pai, o ex-pagodeiro Waguinho, do grupo "Os Morenos".

Sobre a discussão, Mileide relata que "não foi uma situação das mais agradáveis" que viveu no confinamento, pois não queria que o assunto referente à pensão alimentícia que o filho com o cantor Wesley Safadão recebe do pai fosse questionado no reality show, para não expor ninguém.

"As pessoas precisam entender que eu sou uma mulher que tem e luta por seus próprios sonhos. Só posso e respondo apenas por mim [...] Corro muito atrás e tenho meu próprio dinheiro, sustento minha família com o meu trabalho e isso me dá muito orgulho da mulher que sou. Entrei sozinha e somente minhas atitudes deveriam ser consideradas", avalia.

Dinheiro guardado

Em uma das festas de "A Fazenda", a empresária falou que guarda o dinheiro que Yhudy recebe do pai para entregá-lo quando ele completar a maioridade.

"O meu filho, quando ele tiver 18 anos, ele vai dizer assim: ‘mãe, a senhora fez isso?’ E eu vou dizer: fiz. Quando ele olhar, vai estar tim tim por tim tim na conta dele. Eu nunca sustentei a minha vida com a pensão do meu filho Com 18 anos, vou perguntar: ‘filho, o que você quer fazer?’ Vai ser a honra da minha vida, porque a minha casa, a minha vida, quem sustenta sou eu", mencionou, na ocasião.

'Minha verdade não está à venda'

Mileide saiu do reality show com uma diferença mínima para Solange, e admite ter pensado estar odiada e sem a torcida do público. No entanto, declara, viu que havia se enganado. "Saí com uma galera imensa me abraçando, me dando muito carinho, torcendo por mim de uma forma incrível".

"Eu cumpri a minha missão lá dentro. Mostrei quem é a verdadeira Mileide, totalmente diferente de uma versão equivocada que o público tinha. E conquistei pessoas por isso. Estou no céu e muito grata por essa fase", externa.

A influenciadora digital se mostra fiel à essência e aos ensinamentos aprendidos com a mãe, e diz que não mudaria nada na passagem pelo programa rural, mesmo se lhe dessem a oportunidade de voltar no tempo, ser algo diferente, mas com a confirmação de que o prêmio seria dela. "Minha verdade não está à venda, nem por R$ 1,5 milhão".

Descoberta da doença da mãe

Depois que saiu de "A Fazenda", a empresária descobriu que a mãe está enfrentando um câncer de útero, o que causou "um baque muito grande" em Mileide. Mesmo abalada, ela afirma não ter dúvidas que a matriarca ficará curada.

"Ela é uma mulher guerreira. Eu herdei o fogo do olhar dela. Minha mãe é uma mulher de luz que irá vencer qualquer desafio posto em seu caminho. Não tenho dúvidas disso".

'Surpreendi a mim mesma'

Mileide faz um balanço sobre a trajetória que teve antes e depois da atração, ressaltando que mirou no prêmio para conquistas profissionais e conseguiu mostrar todos os valores que a minha mãe a ensinou.

"Cresci com toda essa experiência e me sinto mais forte, firme e preparada. Surpreendi a mim mesma pela forma que me portei nos momentos mais difíceis. Eu tinha 99% de certeza que nada me tirava do eixo, depois da intensidade de um reality show, tenho 99% de certeza", salienta.

Relação com Rico Melquiades

Depois dos altos e baixos, durante o confinamento, com o campeão da 13ª temporada, Rico Melquiades, Mileide garante que quer levar o também influenciador digital para a vida. Ela avalia que ao longo do tempo o público pode notar o outro lado do alagoano, que protagonizou uma série de embates no reality show.

"O jogo dele foi muito intenso. Bem kamikaze. Ame ou odeie. E acho que com o tempo o público conseguiu ver o coração incrível que ele tem. Comigo, foi da mesma forma. Ele é muito mais que brigas. É um menino fantástico e o prêmio foi muito merecido".

Planos

Fora do programa rural, Mileide revela que tem o objetivo de expandir o trabalho e focar na produção de conteúdo voltado para moda e beleza, uma paixão da influenciadora digital que ela visa refinar e lapidar cada vez mais, e, com os frutos desse trabalho, investir nos negócios.

"A Fazenda me deu uma plataforma onde tive contato direto com milhares de pessoas durante três meses. Felizmente, consegui cativar varias delas, que passaram a me acompanhar nas redes sociais. O empreendedorismo feminino é um oceano que prospera a cada dia. E eu estou pronta para deixar minha marca", assegura.