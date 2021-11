Mãe de Mileide Mihaile é diagnosticada com câncer; peoa de 'A Fazenda 13' não será avisada

A mãe de Mileide Mihaile, Doralice dos Santos Oliveira foi diagnosticada com câncer de útero. A influenciadora e empresária está confinada em "A Fazenda 13" e não será informada do caso, por desejo da própria Doralice, segundo a assessoria da maranhense.

Segundo nota enviada ao Diário do Nordeste nesta quinta-feira (4), o câncer é "reversível e controlável" "Doralice segue fazendo exames e se encontra com seu estado de saúde estável, e transmitindo energia positiva para Mileide durante sua participação no programa", diz texto da equipe.

Exame de rotina

Doralice descobriu a doença durante um exame de rotina e decidiu manter a condição em "máximo segredo" para "preservar a intimidade de toda a família".

"Eu como mãe me sinto orgulhosa e realizada vendo minha família executar os ensinamentos que repassei. Confesso está sendo de grande felicidade neste momento ver o Brasil abraçar a Mileide e por isso escolhi comunica-lá pessoalmente. Agradeço as orações e mensagens que tenho recebido nas últimas horas", comentou dona Doralice, em declaração reproduzida na nota oficial da assessoria da filha.

Nesta quinta, quem acompanha a transmissão 24h do reality viu que Mileide acordou triste e chegou até a se isolar de outros participantes para chorar. O fato repercutiu nas redes sociais após a divulgação do diagnóstico da mãe da peoa.

Legenda: Peoa chorou enquanto cuidava de suas tarefas na fazenda Foto: Reprodução

VEJA NOTA OFICIAL NA ÍNTEGRA:

De acordo com a assessoria de imprensa, a família da influenciadora digital e empresária Mileide Mihaile, atual participante do reality A Fazenda, vem a público esclarecer os últimos fatos a respeito do estado de saúde de Doralice dos Santos Oliveira, mãe de Mileide.

Mileide foi pré-confinada para o reality no dia 03/09, perdendo acesso ao celular no dia 08/09, sem qualquer informação de mudança no estado de saúde de sua mãe. Ao fazer um exame de rotina, sempre aconselhada por sua filha, dona Doralice recebeu a confirmação de estar com câncer de útero, porém reversível e controlável.

Foi de decisão da própria Doralice a manter a notícia em máximo segredo para preservar a intimidade de toda família e não causar qualquer tipo de transtorno desnecessário em um período que por si só já é muito conturbado. Doralice segue fazendo exames e se encontra com seu estado de saúde estável, e transmitindo energia positiva para Mileide durante sua participação no programa.

Doralice complementou afirmando que está muito orgulhosa da trajetória da sua filha no jogo e ver o Brasil abraçando Mileide está sendo sua grande felicidade.

