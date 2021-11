Enquete A Fazenda do Diário do Nordeste aponta eliminação de Erasmo Viana na 7ª roça

Erasmo Viana pode ser o sétimo eliminado de "A Fazenda 13" nesta quinta-feira (4). Segundo enquete realizada pelo Diário do Nordeste, o cantor deve ser o menos votado pelo público, com apenas 22,5% dos votos.

O peão disputa a sétima berlinda do reality rural com Rico Melquiades e Solange Gomes, que aparecem com 41,6% e 35,9% dos votos, respectivamente.

Indicação de Erasmo

Erasmo foi parar na roça após ser puxado da baia por Solange. Ele inicialmente não estava na baia, mas recebeu o poder da Chama Vermelha de Tiago e teve de trocar todos os peões. Além de se escolher, ele colocou Gui Araujo, Bil Araújo e Marina Ferrari na Baia.

Erasmo foi vetado por marina e não teve chance de se salvar na Prova do Fazendeiro. Marina venceu o chapéu supremo nessa quarta-feira (3).

Veja o resultado da enquete A Fazenda:

Legenda: Rico e Solange devem permanecer no reality Foto: Reprodução

A enquete feita pelo Diário do Nordeste mede exclusivamente a preferência dos leitores do jornal. Ela não tem valor de amostragem científica e não interfere no resultado oficial do reality show da Record TV.

A eliminação acontece no programa desta quinta-feira (4), e será anunciada ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu.