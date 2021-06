Wesley Safadão conta ter pedido perdão à Mileide Mihaile: 'relacionamento tranquilo'

LEIA MAIS

"Conversamos todo dia. Quando ele está com a mãe dele, conversamos todos os dias. Quando ele está aqui, ele conversa com a mãe dele. Então é essa a situação. A gente conversa sobre o que temos em comum, que é o nosso filho", pontuou.

Discussões no passado

Ainda durante a entrevista, Wesley Safadão fez menção às brigas públicas entre ele e Mileide Mihaile. Até mesmo detalhes da pensão paga pelo artista ao filho já viraram tema em publicações.

Atualmente, ele aponta, os objetivos em comum convergem na tentativa de tornar a relação saudável para a criança.

"Torço para o relacionamento que a gente tem siga super tranquilo, é o que eu desejo. Até para o bem-estar do nosso filho, para saúde mental do nosso filho. Acho que já passamos muito mais do que a gente precisava", delimitou.

Casamento com Thyane

Outro assunto que surgiu durante a conversa foi a relação com Thyane Dantas, atual esposa de Wesley Safadão. O casal tem dois filhos, Ysis, de seis anos, e Dom, de dois anos.

Wesley rebateu todos os rumores sobre crise no casamento com Thyane

Ainda no mês de abril deste ano, rumores sobre uma crise no casamento se espalharam, mas Safadão negou que eles sejam verdadeiros.

"Não vou dizer que eu não tenho desafios com a minha esposa, mas posso afirmar que desde o ano de 2016, quando decidimos casar, dia 1 de agosto, eu nunca dormi brigado com a minha esposa", disse com ênfase.