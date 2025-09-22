Mãe de Virginia Fonseca também vai desfilar pela Grande Rio em 2026

A influenciadora Virginia Fonseca surpreendeu os fãs ao revelar que sua mãe, Margareth Serrão, de 59 anos, também fará parte do Carnaval 2026. A celebridade, coroada recentemente como rainha de bateria da Grande Rio, contou que a mãe terá lugar de destaque no desfile, participando em um carro alegórico.

A própria Margareth confirmou a novidade durante participação no programa "Fofocalizando". “Em cima de um carro alegórico! Eles me convidaram e eu aceitei!”, disse, demonstrando empolgação. A agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ainda não divulgou mais detalhes sobre como será a presença da matriarca na avenida.

O anúncio aconteceu no mesmo dia em que Virginia repercutiu nas redes sociais com vídeos sambando na quadra da Grande Rio, durante o evento que marcou a escolha do samba-enredo do Carnaval 2026 e sua coroação como rainha de bateria, posto antes ocupado por Paolla Oliveira.

Recém-separada do cantor Zé Felipe, a influenciadora se pronunciou sobre as críticas ao seu desempenho no samba e destacou a importância do apoio da família. Em uma publicação, ela compartilhou o elogio de um primo: “Lindo! Você merece ser rainha do Carnaval”.

“Meu priminho muito fofinho!!! Estou tão feliz que minha família está me apoiando nessa nova etapa da minha vida, já estão programando para irem à Sapucaí ano que vem. O grupo da família no WhatsApp está fervendo”, escreveu Virginia.