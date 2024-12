PM de São Paulo é suspeita de executar jovem negro de 24 anos ao lado da mãe; vídeo

Policiais militares são suspeitos de executar um jovem de 24 anos no bairro Jockei Clube, em São Vicente (SP), na noite do último domingo (8), segundo o jornal O Globo. Vinícius Fidélis Santos de Brito estava dentro de casa quando os agentes chegaram. A mãe dele chegou a implorar para não matarem o filho, conforme foi registrado por gravação feita por um morador.

“Pelo amor de Deus, deixa eu entrar, eu sou a mãe dele. Vocês mataram meu filho? O que isso? Vocês vão matar meu filho”, afirma, é possível ouvir tiros ao fundo. Logo em seguida, a porta da casa é aberta e um policial militar sai segurando um fuzil. O agente trata a mãe de Vinícius com agressividade e fala palavrões.

No vídeo, ainda é possível escutar mais tiros e a mulher entra em outra casa que fica logo a frente de onde Vinícius morreu.

Em nota enviada ao jornal O Globo, a Secretaria de Segurança Pública declarou que estão analisando o vídeo. “A Polícia Civil investiga todas as circunstâncias da morte de um homem de 24 anos em São Vicente no domingo (8), em um patrulhamento seguido de troca de tiros com homens que abandonaram uma sacola com drogas durante a perseguição", declarou.

No local, disseram que foram apreendidas drogas e uma arma que estavam com Vinícius. "As armas dos policiais também foram apreendidas para a perícia”, acrescentou a pasta.