Justiça mantém prisão preventiva de Deolane Bezerra e de todos os investigados por jogos ilegais

A Justiça de Pernambuco decidiu nesta segunda-feira (23) manter as prisões preventivas da advogada e influenciadora Deolane Bezerra e dos outros investigados da Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, como sua mãe Solange Alves Bezerra, e o proprietário da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho. A manutenção das medidas foi confirmada nesta tarde pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

"O juízo também manteve todos os decretos de prisão já expedidos anteriormente, incluindo o da influenciadora Deolane Bezerra. [...] A Operação Integration tem como objetivo desarticular um esquema de lavagem de dinheiro que movimenta grandes quantias através da exploração ilícita de jogos", diz nota.

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) deu um parecer na última sexta-feira (20), pedindo diligências e solicitando que a Justiça revogasse as prisões. O pedido foi elaborado por cinco promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).

No entanto, segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, apurou, a juíza Andrea Calado, da 12ª Vara Criminal do Recife, definiu que não há necessidade de substituição das medidas já aplicadas. Conforme a magistrada, novas diligências precisam ser feitas no caso.

Para o MPPE, "o lapso temporal necessário ao cumprimento das novas diligências implicaria, inevitavelmente, em constrangimento ilegal".

"No intuito de esclarecer, de forma convincente, os fatos sob investigação e individualizar, de forma clara, a conduta de cada um dos investigados, possibilitando o oferecimento da competente denúncia, necessária se faz a preservação do sigilo das diligências a serem empreendidas, razão pela qual não haverá, por parte do MPPE, qualquer outra manifestação sobre o assunto, neste momento", informou o MPPE.

Foragidos entrarão na lista da Interpol

Segundo o TJPE, foi determinado "a difusão vermelha junto à Interpol para a captura dos que estão foragidos".

O processo ainda tramita, e inclusive está sob sigilo, com o intuito de garantir que as investigações não sejam prejudicas.

Deolane é investigada por envolvimento em um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de jogos ilegais. Ela foi presa no dia 4 de setembro e está detida na Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco. Solange Bezerra, mãe, da influenciadora, está na Colônia Penal Feminina do Recife.

A influenciadora chegou a ser solta por força de um habeas corpus, mas voltou a ser presa um dia depois, pois descumpriu medidas impostas pela Justiça, como não se manifestar na imprensa.