CAPTEI: Sonic Day movimenta concessionária Codisman com apresentação exclusiva da Chevrolet

A Codisman entrou no clima do Sonic Day, mobilização nacional promovida pela General Motors para apresentar simultaneamente o novo Chevrolet Sonic em todo o País.
Em Fortaleza, a revenda reuniu clientes e convidados especiais em uma noite dedicada ao lançamento do SUV cupê, uma das principais apostas da marca para o segmento de compactos.
Com design inspirado no Equinox EV, o novo Sonic chamou atenção pelas linhas esportivas, proposta urbana e forte apelo tecnológico. O modelo chega em duas versões, Premier e RS, equipado com motor 1.0 turbo de 115 cv, câmbio automático de seis marchas e pacote voltado à conectividade e conforto. Entre os destaques, o Virtual Cockpit System integra painel digital e central multimídia em uma experiência mais intuitiva para o motorista.
Há 25 anos no mercado cearense, a empresa é referência no segmento automotivo e acompanhando os principais movimentos da Chevrolet no Brasil. Confira os flashes de LC Moreira.