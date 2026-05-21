CAPTEI: Sonic Day movimenta concessionária Codisman com apresentação exclusiva da Chevrolet

A Codisman entrou no clima do Sonic Day, mobilização nacional promovida pela General Motors para apresentar simultaneamente o novo Chevrolet Sonic em todo o País.

Legenda: Marcelo Gomes, Francisco Moura, Ana Cléa Machado, Ricardo Casas e Cláudio Freitas Foto: LC Moreira

Em Fortaleza, a revenda reuniu clientes e convidados especiais em uma noite dedicada ao lançamento do SUV cupê, uma das principais apostas da marca para o segmento de compactos.

Legenda: O novo Sonic foi apresentado na Chevrolet Codisman Fortaleza, localizada na Av. Rogaciano Leite Foto: LC Moreira

Com design inspirado no Equinox EV, o novo Sonic chamou atenção pelas linhas esportivas, proposta urbana e forte apelo tecnológico. O modelo chega em duas versões, Premier e RS, equipado com motor 1.0 turbo de 115 cv, câmbio automático de seis marchas e pacote voltado à conectividade e conforto. Entre os destaques, o Virtual Cockpit System integra painel digital e central multimídia em uma experiência mais intuitiva para o motorista.

Legenda: Lia Holanda, Ana Cléa Machado e Sérgio Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Yuri e o Sonic da Chevrolet Foto: LC Moreira

Há 25 anos no mercado cearense, a empresa é referência no segmento automotivo e acompanhando os principais movimentos da Chevrolet no Brasil. Confira os flashes de LC Moreira.

Legenda: Ana Cléa Machado, Marineide Araújo, Ronald Holanda e Tárcia Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Thainá Ribeiro e Alisson Rafael Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Barbosa, Natália Ribeiro e Nelson Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Gladstone Souza, Viviane Miranda, Luciana e Ricardo Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Alisson Rafael, Ana Cléa Machado e Ronald Roriz Foto: LC Moreira

Legenda: Ígor Oliveira, Regina Mota e Marcelo Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Pablo Bandeira, Rafaella Braga e Marcelo Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Charles Silveira e Mariza Loureiro Foto: LC Moreira

Legenda: Equipe Codisman Foto: LC Moreira

Legenda: Codisman: lançamento do novo Sonic da Chevrolet Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cléa Machado, Gladstone Souza e Virginia Sandra Foto: LC Moreira

Legenda: Jota Pompilho, Cleírton Pessoa e Natália Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roriz, Paula Rodrigues, João Vitor Duarte e Fred Silva Foto: LC Moreira