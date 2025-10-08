Diário do Nordeste
UFC rompe acordo de intercâmbio com universidade de Israel

Decisão responderia a um apelo da comunidade universitária e é motivada pelo repúdio ao "genocídio em curso" na Faixa de Gaza

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 13:06)
Ceará
Imagem mostra prédio da Reitoria da Universidade Federal do Ceará, no bairro Benfica, em Fortaleza.
Legenda: Conselho ainda se comprometeu em promover atividades de conscientização quanto à realidade dos palestinos
Foto: Thiago Gadelha

A Universidade Federal do Ceará (UFC) cancelou o acordo de intercâmbio e colaboração acadêmica com a Universidade Ben-Gurion, de Israel. O Conselho Universitário afirmou que a decisão, tomada na segunda-feira (6), acontece em solidariedade ao povo palestino e foi motivada pelo repúdio ao "genocídio em curso" na Faixa de Gaza.

O rompimento acontece após outras instituições brasileiras, como a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), anunciar o fim de convênios com universidades israelenses. 

Em moção, o Conselho explicou que a decisão é realizada em um momento no qual "não é mais possível tolerar a continuidade do genocídio e da violação das normas internacionais pelo Estado de Israel"

Na ocasião, o órgão ainda se comprometeu com a promoção de atividades de conscientização quanto à realidade dos palestinos.

Impacto do rompimento

Em nota ao Diário do Nordeste nesta quarta-feira (8), a UFC detalha que o cancelamento não impacta os estudantes, já que a parceria com a Universidade Ben-Gurion não promove atividades há mais de dois anos, e nem resultou em intercâmbio. 

Firmado em dezembro de 2022, o acordo promoveu ações interdisciplinares na área de inovação, de empreendedorismo, de soluções tecnológicas sustentáveis e de economia criativa.

Durante o período, houve uma primeira edição de um curso e uma hackathon virtual — espécie de evento com programadores, designers e outros profissionais ligados ao desenvolvimento de software. Porém, ambos foram concluídos em julho de 2023.

Uma segunda edição deveria ter ocorrido ao longo de 2024, mas foi suspensa logo após a deflagração dos confrontos na região.

Clamor da comunidade universitária 

Na moção, o Consuni ainda destacou que o cancelamento atende ao apelo da comunidade universitária.

Na última quinta-feira (2), dezenas de estudantes realizaram um protesto no Campus do Benfica, em Fortaleza, chegando a interromper brevemente o fluxo de veículos na Avenida da Universidade. Entre as demandas, o grupo exigia que a instituição rompesse relações com Israel. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Em 1ª fala após libertação, Luizianne diz que grupo foi tratado como 'terroristas' por Israel

teaser image
Mundo

Plano de cessar-fogo não prosseguirá se reféns não forem libertados, diz Netanyahu

Solidariedade a Luizianne Lins

Na manifestação, os universitários também exigiam a libertação da docente e deputada federal Luizianne Lins (PT-CE), que estava em posse de Israel após ser interceptada ao tentar levar ajuda humanitária à Gaza a bordo de uma flotilha com diversos ativistas, entre eles a sueca Greta Thunberg.

Nesta quarta, a UFC disse que já monitorava institucionalmente a temática, mas demonstrou apreensão com a intercepção da política brasileira, professora licenciada da instituição. "Desse modo, a Universidade solidarizou-se com o sofrimento do povo palestino e somou-se à mobilização internacional em prol da libertação dos tripulantes brasileiros e estrangeiros da iniciativa humanitária."

Luizianne foi liberta na última segunda, mesma data da decisão sobre o rompimento do convênio de intercâmbio, e desembarcou no Brasil nessa terça-feira (7). 

