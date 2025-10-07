Luizianne Lins é libertada após ser detida em flotilha interceptada por Israel

A deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) está entre os 13 brasileiros libertados — nesta segunda-feira (7) — após serem detidos durante a missão humanitária Global Sumud, interceptada por forças israelenses em águas internacionais. O grupo foi conduzido até a fronteira com a Jordânia, onde foi recebido por diplomatas brasileiros.

Segundo o Itamaraty, a libertação foi resultado de negociações diretas conduzidas pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv, com apoio da representação diplomática em Amã. Os brasileiros estão sendo transportados para a capital jordaniana, em veículo providenciado pela embaixada.

A flotilha Global Sumud — composta por mais de 40 embarcações e cerca de 420 ativistas de diversas nacionalidades — tinha como objetivo levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza, região sob bloqueio israelense há mais de 15 anos.

O grupo foi interceptado em águas internacionais, o que gerou forte reação de entidades internacionais e de governos que exigiram a libertação dos participantes.

Luizianne, que já havia se manifestado publicamente contra o bloqueio a Gaza, participava da iniciativa em defesa dos direitos humanos e da paz na região.

Legenda: Deputada Federal Luizianne Lins em missão na Flotilha humanitária Foto: Reprodução/Instagram

Em nota, o governo brasileiro repudiou a ação das forças israelenses e conclamou a comunidade internacional a pressionar Israel pelo fim do bloqueio, considerado uma “grave violação do direito internacional humanitário”.

A parlamentar deve chegar a Amã nas próximas horas, onde deverá prestar depoimento às autoridades brasileiras antes de retornar ao País.