Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Luizianne Lins é libertada após ser detida em flotilha interceptada por Israel

A parlamentar deve chegar a Amã nas próximas horas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:26)
PontoPoder
Após seis dias de prisão ilegal em Israel, os 13 brasileiros da Flotilha Global Sumud, entre eles a deputada Luizianne Lins (PT-CE), estão finalmente livres
Legenda: Após seis dias de prisão ilegal em Israel, os 13 brasileiros da Flotilha Global Sumud, entre eles a deputada Luizianne Lins (PT-CE), estão finalmente livres
Foto: Reprodução/Instagram

A deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) está entre os 13 brasileiros libertados — nesta segunda-feira (7) — após serem detidos durante a missão humanitária Global Sumud, interceptada por forças israelenses em águas internacionais. O grupo foi conduzido até a fronteira com a Jordânia, onde foi recebido por diplomatas brasileiros.

Segundo o Itamaraty, a libertação foi resultado de negociações diretas conduzidas pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv, com apoio da representação diplomática em Amã. Os brasileiros estão sendo transportados para a capital jordaniana, em veículo providenciado pela embaixada.

Veja também

teaser image
Mundo

Israel inicia deportações após interceptar último navio para Gaza

teaser image
PontoPoder

Luizianne e outros detidos denunciam 'condições degradantes' em prisão

A flotilha Global Sumud — composta por mais de 40 embarcações e cerca de 420 ativistas de diversas nacionalidades — tinha como objetivo levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza, região sob bloqueio israelense há mais de 15 anos.

O grupo foi interceptado em águas internacionais, o que gerou forte reação de entidades internacionais e de governos que exigiram a libertação dos participantes.

Luizianne, que já havia se manifestado publicamente contra o bloqueio a Gaza, participava da iniciativa em defesa dos direitos humanos e da paz na região.

Deputada Federal Luizianne Lins em Flotilha
Legenda: Deputada Federal Luizianne Lins em missão na Flotilha humanitária
Foto: Reprodução/Instagram

Em nota, o governo brasileiro repudiou a ação das forças israelenses e conclamou a comunidade internacional a pressionar Israel pelo fim do bloqueio, considerado uma “grave violação do direito internacional humanitário”.

A parlamentar deve chegar a Amã nas próximas horas, onde deverá prestar depoimento às autoridades brasileiras antes de retornar ao País. 

Assuntos Relacionados
Lula, homem branco, idoso, de cabelo branco e ralo, barba e bigode brancos, em um fundo branco e vestindo uma blusa de manga longa azul clara.
PontoPoder

Lula pede que Marco Rubio dialogue 'sem preconceito' com o Brasil

Nomeado por Trump, o secretário de Estado dos Estados Unidos esteve em atrito com a política brasileira nos últimos meses

Redação
Há 2 horas
Inácio Aguiar

João Campos projeta o Ceará como peça-chave no crescimento do PSB para 2026

Prefeito do Recife diz esperar entre 10 e 12 deputados federais eleitos no Estado e em Pernambuco

Inácio Aguiar
Há 2 horas
Após seis dias de prisão ilegal em Israel, os 13 brasileiros da Flotilha Global Sumud, entre eles a deputada Luizianne Lins (PT-CE), estão finalmente livres
PontoPoder

Luizianne Lins é libertada após ser detida em flotilha interceptada por Israel

A parlamentar deve chegar a Amã nas próximas horas

Redação
Há 2 horas
Imagens da deputada Luizianne Lins.
PontoPoder

Luizianne Lins e demais ativistas brasileiros serão deportados por Israel nesta terça (7)

Ativistas de outros países também devem deixar a prisão, entre eles, integrantes das delegações da Argentina, Colômbia, África do Sul e Nova Zelândia

Bergson Araujo Costa
06 de Outubro de 2025
Colagem de fotos da deputada Luizianne Lins e de um dos barcos da Flotilha Global Sumud.
PontoPoder

Luizianne e outros detidos denunciam 'condições degradantes' em prisão

Parlamentar está detida no deserto de Negev desde a última quarta-feira (1º)

Bergson Araujo Costa
06 de Outubro de 2025
Foto mostra Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará durante votação
PontoPoder

Projeto da Alece prevê obrigatoriedade de laudo de ausência de metanol em bebidas alcoólicas no Ceará

Presidente da Assembleia Legislativa anunciou propostas em meio à investigação de casos de intoxicação no estado

Marcos Moreira
06 de Outubro de 2025
Foto mostra Antônio Cambraia durante pronunciamento em sessão solene da Assembleia Legislativa
PontoPoder

Oposição da Alece recebe ex-prefeito que sucedeu Juraci Magalhães para debater crise dos ônibus

Antônio Cambraia era secretário de finanças na época da instalação dos primeiros terminais da Capital

Marcos Moreira
06 de Outubro de 2025
Montagem de fotos mostra Lula à esquerda, gesticulando enquanto fala, e Trump à direita, olhando para o horizonte
PontoPoder

Lula e Trump conversam por videoconferência nesta segunda (6)

Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos conversaram sobre tarifaço e até falaram sobre um novo encontro presencial

Redação
06 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

'Estou infeliz': Ciro diz que PDT foi retirado dele e 'se vendeu' ao PT no Ceará

Ex-ministro, cotado como pré-candidato a governador do Estado, confirmou convites de outras legendas, mas evitou cravar saída

Inácio Aguiar
06 de Outubro de 2025
Montagem de fotos do ministro Camilo Santana aprendendo a conduzir micro-ônibus em Fortaleza
PontoPoder

Camilo Santana faz aulas em Fortaleza para obter CNH de ônibus

Ministro está adicionando categoria D na sua CNH

Redação
05 de Outubro de 2025
Luizianne Lins em fotos durante a missão humanitária que tentava levar comida e remédios para a Faixa de Gaza
PontoPoder

Luizianne Lins aguarda deportação após Israel concluir audiências de brasileiros detidos em flotilha

Ainda não há prazo para retorno da deputada federal cearense, que segue sob custódia

Marcos Moreira
05 de Outubro de 2025
Carla Zambelli é uma mulher branca e de cabelos ruivos, cortados na altura do ombro. Está sentada com uma tela de computador em sua frente e usa óculos de armação preta.
PontoPoder

Carla Zambelli perde licença e começa a acumular faltas na Câmara

Presa na Itália, deputada federal do PL-SP corre o risco de perder o mandato

Redação
05 de Outubro de 2025
Foto mostra o Plenário 13 de Maio da Alece
PontoPoder

Após casos de intoxicação por metanol, Alece pauta projetos de controle de bebidas e uso de antídoto

Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará anunciou as proposições nas redes sociais

Marcos Moreira
05 de Outubro de 2025
Dois homens de terno estão sentados lado a lado em ambiente formal, em conversa próxima. Alcolumbre usa gravata vermelha estampada e o Hugo Motta gravata azul, óculos e crachá. Ao fundo, outros homens de terno desfocados.
PontoPoder

O que explica a crise entre Câmara e Senado e como isso influencia nas estratégias para 2026

O PontoPoder conversou com cientistas políticas para entender quais os desdobramentos do tensionamento entre as duas casas legislativas

Luana Barros
05 de Outubro de 2025
Colagem de fotos da deputada Luizianne Lins.
PontoPoder

1º brasileiro da delegação para Gaza é deportado; Luizianne ainda está detida em Israel

Luizianne recusou assinar o documento de deportação acelerada das autoridades israelenses por considerá-lo abusivo

Redação
04 de Outubro de 2025
Foto mostra Cid Gomes e Camilo Santana em evento do PSB Ceará
PontoPoder

Em uma década, prefeitos do Ceará se aglomeram em poucos partidos, mobilizados por lideranças políticas

Com Cid Gomes e Camilo Santana, PSB e PT concentram mais de 65% das prefeituras cearenses

Marcos Moreira e Ingrid Campos
04 de Outubro de 2025
Cid e Junior Mano sobre o palanque ao lado de aliados
PontoPoder

Filiação de novos prefeitos ao PSB vira ato de apoio ao nome de Junior Mano na disputa pelo Senado

Novos nomes ampliam base do PSB no Ceará e impulsionam Junior Mano como pré-candidato em 2026

Igor Cavalcante e Ingrid Campos
04 de Outubro de 2025
Grupo de político em um palco durante evento do PSB. No centro, Acilon vestindo camiseta amarela com a inscrição “PSB 40 Ceará” aplaude sorrindo, cercado por apoiadores que também batem palmas e tiram fotos com celulares. Ao fundo, há uma decoração com balões brancos e amarelos e um painel com símbolos gráficos e o mapa do Ceará. A atmosfera é festiva e de celebração.
PontoPoder

Com a benção de Cid Gomes, Acilon Gonçalves e mais sete prefeitos se filiam ao PSB

Novos filiados alçam, com ampla vantagem, o PSB a maior partido do Ceará em número de prefeituras

Igor Cavalcante e Ingrid Campos
03 de Outubro de 2025
Secretária estadual de Mulheres e deputada estadual licenciada, Lia Gomes
PontoPoder

Lia Gomes vê aproximação 'tímida' entre Cid e Ciro: 'O tempo vai aplacando as raivas'

Secretária estadual de Mulheres, ela participou de evento de filiação de Acilon Gonçalves e sete prefeitos ao PSB

Luana Barros e Ingrid Campos
03 de Outubro de 2025
Colagem de fotos da deputada Luizianne Lins.
PontoPoder

Luizianne Lins fica sem comida e água durante 1º dia de prisão em Israel, diz assessoria

As atualizações sobre o estado dos tripulantes chegaram após a deputada receber a primeira visita de diplomatas da Embaixada do Brasil em Israel

Bergson Araujo Costa
03 de Outubro de 2025