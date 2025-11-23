Diário do Nordeste
Fuvest divulga o gabarito oficial da 1ª fase do vestibular para 2026

Seleção é a porta de entrada para os cursos da Universidade de São Paulo (USP).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Foto mostra candidatos durante a prova do vestibular da Fuvest.
Legenda: Primeira fase do vestibular da Fuvest foi realizada neste domingo (23).
Foto: Marcos Santos/USP Imagens.

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou o gabarito oficial da primeira fase do vestibular de 2026, seleção voltada aos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP). A etapa inicial do certame foi realizada neste domingo (23).

As provas foram aplicadas em 33 cidades da Região Metropolitana de São Paulo, do interior e do litoral paulista. Os candidatos tiveram cinco horas para responder 90 questões de múltipla escolha. 

A Fuvest divulgou que a taxa de abstenção foi de 9,17%. Ao todo, a primeira fase registrou a inscrição de 111.480 pessoas, divididas entre 98.520 candidatos e 12.960 estudantes que participam apenas para treinar, os chamados treineiros. 

De acordo com a Fundação, a prova deste ano apresentou um conteúdo mais voltado a questões ambientais, sociais e econômicas contemporâneas, trazendo assuntos que ganharam destaques nas redes sociais, como a demonização da CLT, a uberização do trabalho e a politização do carnaval.

A lista dos convocados para a segunda fase será publicada em 1º de dezembro. Na mesma data, os candidatos também poderão conferir os novos locais de prova.

VEJA O GABARITO OFICIAL DA FUVEST 2026

Tabela com as respostas do gabarito oficial da Fuvest 2026.
Foto: Reprodução/Fuvest

