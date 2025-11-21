Empresa de soluções tecnológicas abre 122 vagas de trabalho no Eusébio

A Projeart, fabricante de soluções tecnológicas em aço do Brasil, anunciou a seleção de 122 profissionais para atuarem em sua sede, localizada no Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza.

São 85 vagas para a produção e 37 para o setor de galvanização. O prazo para a inscrição no processo seletivo é até o próximo dia 30 de novembro.

As funções com vagas em aberto são:

Assistente de Departamento Pessoal;

Desenhista;

Ajudante de Equipamentos;

Jovem Aprendiz;

Soldador - Setor de Manutenção;

Operador de Máquina;

Auxiliar de Produção;

Serralheiro - Setor Manutenção;

Montador - Setor Montagem.

Os contratados serão responsáveis por auxiliar na produção de telhas de aço, perfilados, colunas e antenas de telecomunicação.

Veja também Ceará Inep divulga questões anuladas do Enem 2025; confira Papo Carreira UFC abre 66 vagas para professor em Fortaleza e no Interior Papo Carreira Inscritos no Enade têm até sábado (22) para preencher questionário obrigatório

COMO PARTICIPAR

Para participar do processo seletivo, os interessados devem acessar o site da Projart, clicar na aba “Trabalhe conosco”, e em seguida clicar na vaga desejada e realizar a inscrição.

Os requisitos e atribuições para todas as vagas podem ser consultados no próprio site.

Os currículos dos candidatos passarão por triagem de acordo com os requisitos mencionados.

Os perfis com maior aderência para as oportunidades de trabalho serão contatados para o processo seletivo e seguirão para as próximas etapas do processo, que terá testes, entrevistas e exames médicos.