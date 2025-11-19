Diário do Nordeste
UFC abre 66 vagas para professor em Fortaleza e no Interior

Os salários iniciais variam entre R$ 3 mil e R$ 13,2 mil, conforme o cargo e o campus escolhido.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:35)
Papo Carreira
Fachada da Universidade Federal do Ceará.
Legenda: As vagas são para oportunidades nos campus de Fortaleza e do interior.
Foto: Divulgação/UFC/Viktor Braga.

A Universidade Federal do Ceará (UFC) abriu uma seleção pública com 66 vagas para professor. Os profissionais devem atuar nas unidades de Fortaleza, Sobral, Russas, Itapajé, Quixadá ou Crateús. Os salários iniciais variam entre R$ 3 mil e R$ 13,2 mil.

Conforme o edital, as remunerações mais baixas são para o regime de 20 horas semanais, sem dedicação exclusiva. Já as mais altas são para candidatos com doutorado e em regime de dedicação exclusiva.

Interessados devem se inscrever a partir das 10 horas do dia 2 de dezembro, exclusivamente no site do concurso, até o dia 12 do mesmo mês.

A organização é do certame é da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC).

>>> Confira o edital

Sobre as vagas

Das vagas, 42 são para a ampla concorrência, 17 são destinadas a pessoas negras, quatro para pessoas com deficiência, duas para indígenas e uma para quilombolas.

As oportunidades estão distribuídas da seguinte forma:

  • Centro de Ciências (11 vagas);
  • Centro de Ciências Agrárias (4);
  • Centro de Humanidades (5);
  • Centro de Tecnologia (5);
  • Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (6);
  • Faculdade de Educação (1);
  • Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem (2);
  • Faculdade de Medicina (12);
  • Instituto de Arquitetura e Urbanismo e Design (2);
  • Instituto de Cultura e Arte (4);
  • Instituto de Esportes e Educação Física (1).

Também serão escolhidos professores para os campi de Crateús (2), Itapajé (1), Quixadá (4), Russas (2) e Sobral (13).

Provas

As provas serão realizadas em quatro etapas, sendo a primeira uma prova escrita dissertativa, a segunda uma prova didática, a terceira uma prova prática ou oral ou defesa de projeto de pesquisa e, a quarta, avaliação de títulos.

Todas as etapas são eliminatórias, exceto a última, que é classificatória.

