UFC abre 1,1 mil vagas para Casas de Cultura Estrangeira; saiba como se inscrever 

As Casas de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará (UFC) abrem inscrições para o semestre 2026.1. Os interessados podem se inscrever a partir do dia 20 de novembro, às 9h, através do site oficial da seleção.

Ao todo, 1.156 vagas são ofertadas, sendo 445 para ingressantes no semestre inicial e 711 para interessados em realizar o teste de nível.

Semestre inicial

Para as pessoas que não possuem nenhum conhecimento prévio do idioma escolhido, as vagas estão distribuídas entre as seguintes casas de cultura:

Alemã: 60 vagas;

60 vagas; Britânica: 120 vagas;

120 vagas; Francesa: 132 vagas;

132 vagas; Hispânica: 63 vagas;

63 vagas; Italiana: 25 vagas;

25 vagas; Portuguesa: 25 vagas;

25 vagas; Curso de Libras: 20 vagas.

Teste de Nível

Para interessados em realizar o teste de nível, eles podem optar pelas casas de cultura:

Alemã: 89 vagas;

89 vagas; Britânica: 350 vagas;

350 vagas; Francesa: 113 vagas;

113 vagas; Hispânica: 105 vagas;

105 vagas; Italiana: 39 vagas;

39 vagas; Portuguesa: 15 vagas.

A prova é ideal para quem já possui algum conhecimento do idioma e deseja ser alocado em um nível correspondente ao seu domínio.

Provas da Casa de Cultura

As provas vão ser realizadas no dia 18 de janeiro de 2026. Enquanto os candidatos do nível inicial vão responder ao exame no período da manhã, os candidatos do teste de nível vão fazer a prova no período da tarde.

Inscrição

A taxa de inscrição no processo seletivo é de R$ 90, sendo um valor único. Apesar de ser um curso isento de mensalidades, um valor precisará ser pago pela matrícula, que será informado em uma data posterior.

As inscrições podem ser realizadas até o final do dia 8 de dezembro, de acordo com os horários de Fortaleza.