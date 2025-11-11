Amazon abre mais de 300 vagas temporárias no Ceará

A Amazon está com mais de 300 vagas temporárias abertas para o Ceará, em meio às preparações para a Black Friday. As oportunidades vão suprir demandas da expansão da empresa no território cearense, que já conta com mais de 10 centros logísticos.

Os interessados podem se inscrever por meio da plataforma JobConvo. Em todo o Brasil, a Amazon dispõe de 13 mil contratações temporárias, o dobro do ano anterior.

>> Acesse a inscrição

As vagas não exigem experiência prévia e incluem as seguintes funções:

Controle de estoque,

Conferência de encomendas,

Separação de mercadorias,

Emissão de notas fiscais,

Manutenção de equipamento,

Preenchimento de planilhas e acompanhamento de indicadores operacionais (KPI’s).

"A empresa oferece salários competitivos, benefícios, ambiente inclusivo e programas de desenvolvimento profissional voltados à formação de talentos e crescimento de carreira. Desde o início das operações, a Amazon já investiu mais de R$ 916 milhões no Ceará, fortalecendo sua cadeia de abastecimento e gerando milhares de oportunidades de emprego e capacitação profissional em diversas regiões", indica a empresa.

Quais os pré-requisitos?

Ensino Médio Completo

Maior de 18 anos

Disponibilidade para turnos

Escolaridade mínima: Ensino Médio - Concluído

Benefícios