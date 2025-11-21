Diário do Nordeste
Inscritos no Enade têm até sábado (22) para preencher questionário obrigatório

Prova será no domingo (23), com duração de quatro horas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:00)
Papo Carreira
Participantes entram dentro de um local de prova.
Legenda: O Inep só confirma a participação do estudante após o preenchimento do questionário.
Foto: Paulo Pinto / Agência Brasil.

Os estudantes inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2025 têm até este sábado (22) para preencher o questionário do estudante — etapa obrigatória para a conclusão do curso e para a visualização do local de prova. O exame será aplicado no domingo (23).

O Enade avalia o desempenho dos concluintes dos cursos de graduação e é requisito indispensável para que o aluno finalize o ensino superior. A prova, aplicada pelo Inep, integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Quem participa?

Nesta edição, fazem o exame alunos concluintes de cursos como administração, direito, jornalismo, psicologia, economia, design, publicidade e propaganda, relações internacionais, entre outros. 

Também serão avaliados estudantes de cursos superiores de tecnologia, como gestão de RH, logística, marketing, processos gerenciais e design gráfico.

Os locais de prova já estão disponíveis no Sistema Enade, acessível pelo portal Gov.br com CPF e senha.

Horário da prova

A aplicação seguirá o horário de Brasília:

  • Abertura dos portões: 12h;
  • Fechamento dos portões: 13h;
  • Início da prova: 13h30;
  • Término: 17h30.

O Inep só confirma a participação do estudante após o preenchimento do questionário e a assinatura da lista de presença, desde que não haja registro de eliminação.

Sobre o questionário

O questionário do estudante reúne informações sobre o perfil dos participantes e o contexto de formação, dados considerados essenciais para interpretar os resultados e avaliar cursos e instituições. Ele deve ser preenchido integralmente no Sistema Enade até este sábado (22).

Como é a prova

O exame é composto por uma parte de formação geral — com 15 questões de múltipla escolha baseadas em temas de direitos humanos — e uma parte específica de cada área, com 30 questões objetivas e uma discursiva

Na redação, são avaliados clareza, coesão, coerência e argumentação. O gabarito preliminar será divulgado em 5 de dezembro, no portal do Inep.

Sobre os resultados

O boletim individual de desempenho estará disponível em 18 de setembro de 2026, no Sistema Enade.

Participantes entram dentro de um local de prova.
