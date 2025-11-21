Inscritos no Enade têm até sábado (22) para preencher questionário obrigatório
Prova será no domingo (23), com duração de quatro horas.
Os estudantes inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2025 têm até este sábado (22) para preencher o questionário do estudante — etapa obrigatória para a conclusão do curso e para a visualização do local de prova. O exame será aplicado no domingo (23).
O Enade avalia o desempenho dos concluintes dos cursos de graduação e é requisito indispensável para que o aluno finalize o ensino superior. A prova, aplicada pelo Inep, integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).
Quem participa?
Nesta edição, fazem o exame alunos concluintes de cursos como administração, direito, jornalismo, psicologia, economia, design, publicidade e propaganda, relações internacionais, entre outros.
Também serão avaliados estudantes de cursos superiores de tecnologia, como gestão de RH, logística, marketing, processos gerenciais e design gráfico.
Os locais de prova já estão disponíveis no Sistema Enade, acessível pelo portal Gov.br com CPF e senha.
Horário da prova
A aplicação seguirá o horário de Brasília:
- Abertura dos portões: 12h;
- Fechamento dos portões: 13h;
- Início da prova: 13h30;
- Término: 17h30.
O Inep só confirma a participação do estudante após o preenchimento do questionário e a assinatura da lista de presença, desde que não haja registro de eliminação.
Sobre o questionário
O questionário do estudante reúne informações sobre o perfil dos participantes e o contexto de formação, dados considerados essenciais para interpretar os resultados e avaliar cursos e instituições. Ele deve ser preenchido integralmente no Sistema Enade até este sábado (22).
Como é a prova
O exame é composto por uma parte de formação geral — com 15 questões de múltipla escolha baseadas em temas de direitos humanos — e uma parte específica de cada área, com 30 questões objetivas e uma discursiva.
Na redação, são avaliados clareza, coesão, coerência e argumentação. O gabarito preliminar será divulgado em 5 de dezembro, no portal do Inep.
Sobre os resultados
O boletim individual de desempenho estará disponível em 18 de setembro de 2026, no Sistema Enade.