Filha é presa após se passar por facção para extorquir mãe em Sobral

Uma mulher de 31 anos foi presa em Sobral, na Região Norte do Ceará, nesta segunda-feira (24), após se passar por facção criminosa para extorquir a mãe, de 50 anos, e o irmão, de 20 anos.

Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), as vítimas teriam recebido mensagens de um grupo criminoso, solicitando que eles realizassem um deslocamento forçado de sua residência.

Após realizarem investigações e diligências, a PCCE concluiu que as mensagens haviam sido enviadas pela mulher.

Ela já possuía uma medida protetiva que proibia o contato com a genitora, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

A suspeita foi levada à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, unidade da PCCE, onde foi autuada por ameaça, extorsão, descumprir ordem judicial e violência doméstica e familiar contra a mulher.