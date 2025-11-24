Filha é presa após se passar por facção para extorquir mãe em Sobral
A mulher possuía medida protetiva que proibia o contato com a mãe.
Uma mulher de 31 anos foi presa em Sobral, na Região Norte do Ceará, nesta segunda-feira (24), após se passar por facção criminosa para extorquir a mãe, de 50 anos, e o irmão, de 20 anos.
Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), as vítimas teriam recebido mensagens de um grupo criminoso, solicitando que eles realizassem um deslocamento forçado de sua residência.
Após realizarem investigações e diligências, a PCCE concluiu que as mensagens haviam sido enviadas pela mulher.
Veja também
Ela já possuía uma medida protetiva que proibia o contato com a genitora, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).
A suspeita foi levada à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, unidade da PCCE, onde foi autuada por ameaça, extorsão, descumprir ordem judicial e violência doméstica e familiar contra a mulher.