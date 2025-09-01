Diário do Nordeste
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Bolsonaro não comparecerá ao STF para fase final de seu julgamento, diz defesa

Bolsonaro pode ser condenado a até 43 anos de prisão. Ele afirma ser inocente e diz ser um perseguido político

Escrito por
e
(Atualizado às 23:51)
PontoPoder
Bolsonaro que terá seu julgamento no STF na terça (02)
Legenda: Bolsonaro está desde o início de agosto em prisão domiciliar na capital federal e é obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica
Foto: Ton Molina/STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não comparecerá ao Supremo Tribunal Federal (STF) durante a fase final do julgamento contra ele por golpismo, que começa nesta terça-feira (2) e se estenderá até 12 de setembro, informou à AFP um de seus advogados.

Bolsonaro, de 70 anos, é acusado de ter conspirado para impedir a posse de seu sucessor, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após as eleições de 2022. Questionado sobre se o ex-presidente estaria presente na sala do tribunal durante essa fase, seu advogado Celso Vilardi respondeu: "Ele não irá".

O réu não é obrigado a fazê-lo, segundo as regras do Supremo. A fase final do julgamento começa nesta terça-feira com as deliberações dos ministros do STF em Brasília para decidir se condenam ou absolvem Bolsonaro e sete de seus antigos colaboradores.

O ex-mandatário encontra-se desde o início de agosto em prisão domiciliar na capital federal e é obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica, por descumprir uma proibição de se manifestar nas redes sociais.

O ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, ordenou reforçar as medidas de segurança em torno da residência de Bolsonaro na véspera da etapa da sentença judicial, por considerar que existe "risco de fuga".

Bolsonaristas realizaram manifestações de apoio no domingo em frente à sua casa, enquanto a sentença do Supremo é esperada para a próxima semana.

Bolsonaro pode ser condenado a até 43 anos de prisão. Ele afirma ser inocente e diz ser um perseguido político.

QUE HORAS COMEÇA O JULGAMENTO DE BOLSONARO?

O julgamento do “Núcleo 1” da Ação Penal (AP) 2668, que apura tentativa de golpe de Estado no Brasil, o qual o ex-presidente Bolsonaro (PL) faz parte, inicia às 9 horas desta terça-feira (2).

O julgamento será transmitido ao vivo pela TV Justiça, Rádio Justiça, aplicativo TV Justiça + e pelo canal do Supremo Tribunal Federal no (STF) no YouTube.

O STF recebeu 3.357 inscrições de pessoas interessadas em acompanhar, presencialmente, o julgamento. Em razão da limitação de espaço, serão atendidos os pedidos dos primeiros 1.200 inscritos.

Ao todo, serão cinco dias de julgamento do Núcleo 1. As sessões serão realizadas nos dias:

  • 2/9 – 9h às 12h/ 14h às 19h
  • 3/9 – 9h às 12h
  • 9/9 – 9h às 12h/ 14h às 19h
  • 10/9 – 9h às 12h
  • 12/9 – 9h às 12h/ 14h às 19h
