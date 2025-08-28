Diário do Nordeste
Bolsonaro pede e Moraes autoriza visita de oficial de cartório em prisão domiciliar

A solicitação foi feita pela defesa do ex-presidente no último 15 de agosto

Bolsonaro de perfil durante julgamento no STF
Legenda: Bolsonaro está em prisão domiciliar por determinação do STF
Foto: Ton Molina/STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para receber, em sua prisão domiciliar, uma oficial de cartório. O pedido foi concedido nesta quinta-feira (28) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo.

Na solicitação, feita no último dia 15 de agosto, Bolsonaro alegou que tinha a necessidade de realizar determinados trâmites que demandavam a presença física da servidora do cartório para colheita de assinaturas e conferência de documentos.

Segundo o jornal O Globo, a visita deve ocorrer nesta sexta-feira (29), entre 9h e 18h, respeitando as regras impostas pelo STF.

Prisão domiciliar

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o último 4 de agosto, por decisão de Moraes. A sanção foi aplicada em resposta ao descumprimento de medidas cautelares por parte do ex-presidente, como, por exemplo, ter utilizado redes sociais para divulgar mensagens com "claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao STF".

Além disso, em meio a preocupações sobre um possível plano de fuga de Bolsonaro, o ministro do STF também ordenou que a Polícia Penal do Distrito Federal monitore presencialmente o político. 

A defesa do ex-presidente nega qualquer tentativa de descumprir medidas impostas.

