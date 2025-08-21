Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Advogado de Bolsonaro nega plano de fuga para a Argentina: 'Nunca foi uma opção'

Declaração surge horas após o ministro Alexandre de Moraes determinar explicações da defesa de Bolsonaro sobre "comprovado risco de fuga"

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Imagem de Bolsonaro, sério, usando terno preto e gravata azul, possivelmente em um ambiente formal ou de reunião política.
Legenda: Jair e o filho, Eduardo Bolsonaro, foram novamente indiciados pela Polícia Federal (PF) nessa quarta-feira (20)
Foto: Ton Molina/STF

O advogado Paulo da Cunha Bueno, que defende o ex-presidente Jair Bolsonaro no processo sobre a tentativa de golpe, afirmou, nesta quinta-feira (21), que o político nunca cogitou fugir para Argentina, apesar de ter recebido uma proposta de asilo no País. A informação foi divulgada pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

Durante as investigações da Polícia Federal (PF) que indiciaram Jair e o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), foi descoberto no celular do ex-presidente uma carta com pedido de asilo político na Argentina, direcionada ao governo de Javier Milei. O documento teria sido produzido pela esposa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

"Essa proposta ocorreu há mais de um ano e meio, e ele rechaçou", disse o advogado à Folha. "A fuga nunca foi uma opção".

Cunha ainda reforçou que Bolsonaro permaneceu no Brasil em todas as instâncias do processo em que ele é réu, "inclusive àqueles para os quais não foi convocado".

Veja também

teaser image
PontoPoder

Em mensagens, Eduardo Bolsonaro xinga pai após ex-presidente defender Tarcísio

teaser image
PontoPoder

'Babaca' e 'te arrebento': veja o que disse Malafaia sobre Eduardo Bolsonaro em áudio obtido pela PF

Moraes pede explicações à defesa de Bolsonaro

Para a coluna da jornalista Andréia Sadi, do g1, o advogado detalhou que a sugestão surgiu em fevereiro de 2024. "Ele podia ter ido, mas não foi. Ele não quis, não estava em prisão domiciliar, nem tinha tornozeleira. Teria condições de se evadir e não se evadiu”, completou.

As manifestações da defesa de Bolsonaro acontecem horas após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ter dado 48h para que a equipe prestasse explicações sobre "comprovado risco de fuga". Para embasar a decisão, ele cita a carta sobre o asilo na Argentina.

"Os elementos de prova obtidos pela Polícia Federal indicam que Jair Messias Bolsonaro tinha posse de documento destinado a possibilitar sua evasão do território nacional".
Alexandre de Moraes
Ministro do STF

Os autos devem ser enviados imediatamente à Procuradoria-Geral da República (PGR) após a resposta da defesa.

Entenda o pedido de asilo político na Argentina

O documento com o pedido de asilo político, de 33 páginas, consta no indiciamento por parte da PF contra o ex-presidente, pelos crimes de coação no curso do processo e abolição violenta ao Estado Democrático de Direito.

Documento asilo político
Legenda: Minuta encontrada em mensagens apagadas que foram recuperadas por agentes da PF
Foto: Divulgação / Polícia Federal

Segundo os agentes, tanto Bolsonaro como o filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos, têm atuado contra integrantes do STF em razão do julgamento sobre a trama golpista.

"Embora se trate de um único documento em formato editável, sem data e assinatura, seu teor revela que o réu, desde a deflagração da operação Tempus Veritatis [que apura tentativa de golpe de Estado], planejou atos para fugir do país, com o objetivo de impedir a aplicação de lei penal", diz a PF no relatório.

Assuntos Relacionados
Inácio Aguiar

Projeto de deputado cearense aprovado no Senado vai liberar R$ 27 milhões para a Saúde no Ceará

Medida aguarda a sanção do presidente Lula e libera mais de R$ 2 bilhões para todo o País

Inácio Aguiar
Há 1 hora
Imagem de Bolsonaro, sério, usando terno preto e gravata azul, possivelmente em um ambiente formal ou de reunião política.
PontoPoder

Advogado de Bolsonaro nega plano de fuga para a Argentina: 'Nunca foi uma opção'

Declaração surge horas após o ministro Alexandre de Moraes determinar explicações da defesa de Bolsonaro sobre "comprovado risco de fuga"

Redação
Há 1 hora
Jair Messias Bolsonaro, indiciado pela PF, em discurso antes de prisão domiciliar
PontoPoder

PF diz que Bolsonaro teve acesso prévio à defesa de general que assumiu plano para matar Lula

Documentos teriam sido encontrados após análise de Metadados do conteúdo do celular do ex-presidente

Redação
Há 1 hora
Xingamentos de Eduardo Bolsonaro com o pai ganharam até memes nas redes sociais
PontoPoder

Em mensagens, Eduardo Bolsonaro xinga pai após ex-presidente defender Tarcísio

Deputado chamou ainda o indiciamento pela Polícia Federal de 'absolutamente delirante'

Redação
21 de Agosto de 2025
Imagem mostra deputado federal Jadyel Alencar em sessão no plenário da Câmara dos Deputados, ilustrando aprovação de PL contra adultização de crianças na internet após vídeo de Felca
PontoPoder

Projeto contra ‘adultização’ de crianças e adolescentes é aprovado na Câmara após vídeo de Felca

Proposta estabelece regras para a proteção e prevenção de crimes contra menores na internet

Carol Melo
21 de Agosto de 2025
Imagem de dois homens discutindo, um deles com expressão assertiva e gesticulando com a mão, enquanto o outro observa com atenção. Contexto de debate.
PontoPoder

'Babaca' e 'te arrebento': veja o que disse Malafaia sobre Eduardo Bolsonaro em áudio obtido pela PF

Mensagem foi enviada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e faz críticas ao filho dele após o anúncio das tarifas dos Estados Unidos ao Brasil

Paulo Roberto Maciel*
21 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Com aval de Cid, Júnior Mano segue articulações para viabilizar candidatura ao Senado

A despeito da situação jurídica vista na base do governo como delicada, parlamentar está mobilizando prefeitos e lideranças

Inácio Aguiar
21 de Agosto de 2025
Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro para matéria sobre Moraes dá 48 horas para Bolsonado se pronunciar sobre comprovado risco de fuga apontado pela PF
PontoPoder

Moraes dá 48 horas para Bolsonaro se pronunciar sobre 'comprovado risco de fuga' apontado pela PF

O ex-presidente ainda precisa explicar descumprimento de medidas cautelares

Redação
20 de Agosto de 2025
Malafaia e Bolsonaro
PontoPoder

Malafaia faz críticas a Moraes após depoimento à PF: 'Vai ter que me prender para me calar'

Ministro do STF impôs série de medidas cautelares contra o pastor

Lucas Monteiro
20 de Agosto de 2025
Eduardo Bolsonaro
PontoPoder

Eduardo Bolsonaro se manifesta após indiciamento pela PF: 'Vivo sob a jurisdição americana'

O político iniciou a nota afirmando que tomou conhecimento do relatório divulgado pela Polícia Federal pela imprensa

Bergson Araujo Costa
20 de Agosto de 2025
Allan dos Santos
PontoPoder

PF indicia Allan dos Santos por difamação, injúria e incitação ao crime

Foram reunidos pelos investigadores dados que demonstram "natureza pejorativa e conspiratória dos conteúdos" de Allan dos Santos

Redação
20 de Agosto de 2025
Bolsonaro e Javier Milei
PontoPoder

Relatório da PF aponta que Bolsonaro planejava pedir asilo político a Milei, na Argentina

Mensagens de celular foram recuperadas por agentes da Polícia Federal

Lucas Monteiro
20 de Agosto de 2025
Jair e Eduardo Bolsonaro
PontoPoder

PF indicia Jair e Eduardo Bolsonaro por ações realizadas nos EUA contra autoridades brasileiras

As investigações que apuraram as ações de coação no curso da Ação Penal n° 2668, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF)

Bergson Araujo Costa
20 de Agosto de 2025
Imagem do pastor Silas Malafaia, que foi alvo de busca e apreensão de Polícia Federal
PontoPoder

Pastor Silas Malafaia é alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal no Rio de Janeiro

Operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF); Silas está proibido de deixar o Brasil

Redação
20 de Agosto de 2025
Foto do Plenário Fausto Arruda, nesta quarta-feira (20), quando dois projetos para a população de rua passaram a tamitar
PontoPoder

Evandro envia à Câmara cotas em vagas de emprego e moradia para pessoas em situação de rua

Políticas propostas exigem que beneficiários deverão estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico

Bruno Leite
20 de Agosto de 2025
Foto do STF Alexandre de Moraes para matéria onde ministro alerta bancos sobre punição caso acatem sanções dos EUA
PontoPoder

Moraes alerta bancos sobre punição caso acatem sanções dos EUA a ativos do Brasil

O ministro explicou que a legislação brasileira proíbe que bancos adotem de forma automática medidas determinadas por outros países

Redação
20 de Agosto de 2025
Eduardo Girão conversa com Cid Gomes no Plenário do Senado. O senador do Novo gesticula enquanto Cid o observa
PontoPoder

Cid Gomes e Eduardo Girão serão titulares da CPMI do INSS; Augusta Brito será suplente

O colegiado será comandado pelo senador Carlos Viana (Podemos) e terá como relator o deputado federal Alfredo Gaspar (União), ambos alinhados com a oposição ao Governo Lula

Igor Cavalcante
20 de Agosto de 2025
Foto da reunião da CCJ, onde foi votado o Novo Código Eleitoral, nesta quarta-feira (20)
PontoPoder

CCJ do Senado Federal aprova Novo Código Eleitoral com emenda para garantir voto impresso

Para valer nas próximas eleições, as novas regras precisam ser sancionadas até um ano antes do pleito

Bruno Leite
20 de Agosto de 2025
A imagem mostra três pessoas sentadas lado a lado em uma mesa durante uma reunião oficial. Ao centro, uma mulher fala ao microfone, gesticulando com as mãos; à esquerda, um homem sorri, e à direita outro homem olha para baixo com expressão séria. Sobre a mesa, há placas de identificação com os nomes “Léo Prates”, “Erika Hilton” e “Luiz Gastão”. Ao fundo, aparece parcialmente a bandeira do Brasil.
PontoPoder

Fim da escala 6x1: proposta avança na Câmara, com plano de trabalho e relatoria de deputado do Ceará

O cronograma de atividades do colegiado prevê reuniões e audiências públicas, estudos de impacto, curadoria de propostas correlatas e elaboração do relatório da subcomissão

Ingrid Campos
20 de Agosto de 2025
montagem de fotos de Felca e Hugo Motta
PontoPoder

Felca recusa convite de Motta para ir ao Congresso debater proteção das crianças nas redes

Presidente da Câmara teria entrado em contato com o youtuber nesta semana para saber se ele tinha interesse de participar de uma discussão sobre o tema

Redação
20 de Agosto de 2025