Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Bolsonaro será monitorado em tempo integral pela Polícia Penal do DF, determina Moraes

Ministro do STF afirmou que a vigilância deverá evitar "exposição indevida" do ex-presidente

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:05)
PontoPoder
Imagem de Jair Bolsonaro para matéria sobre Alexandre de Moraes determina monitoramento em tempo integral de Bolsonaro em prisão domiciliar
Legenda: Ministro do STF deixou a critério o uso ou não de uniforme pela Polícia Penal do DF
Foto: Evaristo SA / AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o monitoramento em tempo integral do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A medida, divulgada nesta terça-feira (26), detalhou que a Polícia Penal do Distrito Federal será responsável pela vigilância do endereço residencial do ex-presidente. As informações são do g1.

Na decisão, Moraes informou que o monitoramento deve ser feito de forma discreta, sem “exposição indevida, inclusive midiática”. Além disso, os agentes não devem perturbar a vizinhança ou invadir a esfera domiciliar. 

"O monitoramento realizado pelas equipes da Polícia Penal do Distrito Federal deverá evitar a exposição indevida, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, sem adoção de medidas intrusivas da esfera domiciliar do réu ou perturbadoras da vizinhança; ficando ao seu critério a utilização ou não de uniforme e respectivos armamentos necessários à execução da ordem".
Alexandre de Moraes
Ministro do STF

Ordem de monitoramento domiciliar

A Polícia Penal do DF ficou livre para decidir se: 

  • Fará uso de uniforme; 
  • Executará a ordem com armamento.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República (PGR), que terá cinco dias para se manifestar sobre questões pendentes do processo.

Essa medida foi oficializada por Moraes após a PGR defender o monitoramento integral por risco de fuga

Veja também

teaser image
PontoPoder

Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou cerca de R$ 30,5 milhões em um ano

teaser image
PontoPoder

PGR defende que PF monitore Bolsonaro 'em tempo real' para cumprimento de medidas cautelares

Risco de fuga

O ex-presidente está sendo investigado por utilizar sanções aplicadas pelos Estados Unidos para tentar atrapalhar a ação penal da trama golpista que corre no Judiciário brasileiro.

Na última semana, um relatório da Polícia Federal apontou possível descumprimento das medidas cautelares por parte de Bolsonaro. 

Isso porque houve um pedido de asilo político na Argentina, em documento produzido durante fevereiro de 2024. Neste período, a operação realizou busca e apreensão contra Bolsonaro.

"Os elementos de prova obtidos pela Polícia Federal indicam que Jair Messias Bolsonaro tinha posse de documento destinado a possibilitar sua evasão do território nacional", disse Moraes no dia 20 de agosto.  

Assuntos Relacionados
Imagem de Jair Bolsonaro para matéria sobre Alexandre de Moraes determina monitoramento em tempo integral de Bolsonaro em prisão domiciliar
PontoPoder

Bolsonaro será monitorado em tempo integral pela Polícia Penal do DF, determina Moraes

Ministro do STF afirmou que a vigilância deverá evitar "exposição indevida" do ex-presidente

Redação
Há 1 hora
Foto de Michel Lins, vereador de Fortaleza que se licenciou do mandato nesta terça-feira (26)
PontoPoder

Michel Lins se licencia do mandato na Câmara Municipal de Fortaleza

Vereador afirmou que sua substituição no Legislativo municipal ocorre "por uma questão estratégica"

Bruno Leite
Há 2 horas
Grupo de parlamentares cearenses reunidos em torno de uma mesa de madeira em sala de reunião da liderança do partido no Congresso Nacional, com painel azul ao fundo escrito 'Liderança PSD – Partido Social Democrático
PontoPoder

Domingos Neto faz primeira reunião com bancada federal do Ceará para definir temas prioritários

Parlamentares devem tentar audiência com representante do STF para pressionar por medidas mais duras contra o crime organizado

Igor Cavalcante e Flávia Rabelo
26 de Agosto de 2025
Homem de óculos e camisa branca apresenta dados em uma tela, apontando para gráficos com indicadores de qualidade e pagamento de obras públicas da Prefeitura de Fortaleza.
PontoPoder

Fortaleza tem obras paradas, como o Cuca do Vicente Pinzón, por falta de verba, diz secretário

Secretário de Infraestrutura, André Daher pontuou que a Prefeitura aguarda a liberação de empréstimos para avançar iniciativas

Luana Barros e Bruno Leite
26 de Agosto de 2025
Lula conversa ao pé do ouvido com o ministro da Casa Civil, Rui Costa
PontoPoder

Governo Lula prevê orçamento de R$ 30 bi até 2026 para programa de reforma de casas populares

As reformas serão feitas dentro do programa "Minha Casa, Minha Vida"

Redação
26 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

TRE-CE confirma cassação do prefeito de Barroquinha; veja municípios que aguardam nova eleição

Em três cidades, falta apenas a Justiça Eleitoral marcar o pleito suplementar

Redação
26 de Agosto de 2025
Senado Federal com a presença de senadores
PontoPoder

Senado deve votar projeto que reduz prazo de inelegibilidade da Lei da Ficha Limpa nesta terça (26)

A proposta recebeu relatório favorável do senador Weverton (PDT-MA) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)

Redação
26 de Agosto de 2025
mão de médico segurando estetoscópio, com jaleco
PontoPoder

De médicos a assistentes sociais, categorias lutam no Congresso Nacional para aprovar piso salarial

Os salários almejados por assistentes sociais, médicos, cirurgiões dentistas, profissionais de Educação Física e técnicos em educação variam entre R$ 3,6 mil e R$ 10,9 mil

Ingrid Campos
26 de Agosto de 2025
Jair Bolsonaro
PontoPoder

PGR defende que PF monitore Bolsonaro 'em tempo real' para cumprimento de medidas cautelares

Parecer foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes nessa segunda-feira (25)

Redação e Agência Brasil
26 de Agosto de 2025
Foto da fachada da prefeitura de Mauriti, no Ceará, onde uma mulher foi encontrada trabalhando no lugar do marido
PontoPoder

MPCE recomenda que Prefeitura de Mauriti demita servidor que tinha funções exercidas pela esposa

Irregularidade foi constatada durante inspeção na Secretaria Municipal de Agricultura

Bruno Leite
25 de Agosto de 2025
Imagem mostra ex-presidente Jair Bolsonaro ilustrando prazo para a PGR se manifestar após defesa de Bolsonaro negar tentativa de fuga
PontoPoder

PGR tem até quarta (27) para se manifestar após defesa de Bolsonaro negar tentativa de fuga

Órgão deve apresentar reposta sobre o suposto descumprimento de medidas cautelares por parte do ex-presidente

Redação
25 de Agosto de 2025
Imagem mostra presidente do senador federal, Davi Alcolumbre, ilustrando previsão da votação do projeto de lei contra adultização de crianças e de adolescente nas redes sociais
PontoPoder

Projeto de lei contra a ‘adultização’ deve ser votado pelo Senado nesta semana

Proposta estabelece regras para a proteção e a prevenção de crimes contra menores na internet e já fora apreciada pela Câmara dos Deputados

Redação
25 de Agosto de 2025
Foto de urna eletrônica do TSE
PontoPoder

Quais as chances de o voto impresso voltar nas eleições de 2026

Diário do Nordeste conversou com especialistas e indicou qual a viabilidade da medida, aprovada na CCJ do Senado na última semana

Bruno Leite
25 de Agosto de 2025
Flávio Dino, ministro do STF, que acionou PF para investigar repasse milionários de emendas Pix
PontoPoder

Dino aciona PF para investigar uso de R$ 694 milhões repassados por emendas Pix; entenda

Emendas parlamentares individuais de transferência especial estão sob investigação

Redação
24 de Agosto de 2025
Foto do senador pelo Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro. Ele veste terno escuro e está com um dedo na boca
PontoPoder

Flávio Bolsonaro relata que mãe e avós foram feitos reféns em assalto no Rio de Janeiro

Os criminosos, armados, pediam 'o dinheiro que (Jair) Bolsonaro mandava para meus avós', disse Flávio

Redação
24 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Bastidores: novos nomes cotados para vaga na Assembleia Legislativa na eleição 2026

Famílias tradicionais seguem favoritas para ocuparem a maioria das cadeiras na Casa

Redação
24 de Agosto de 2025
Foto da reunião de instalação da CPMI do INSS
PontoPoder

O que você precisa saber sobre a CPMI do INSS e o papel dos parlamentares cearenses

Instalada após reviravolta política, comissão terá cearenses entre titulares e suplentes, com falas divergentes sobre os rumos da investigação

Beatriz Matos, de Brasília
24 de Agosto de 2025
Tagliaferro e Moraes lado a lado. O assessor estava de camiseta preta e o Moraes de paletó
PontoPoder

Moraes pede extradição do seu ex-assessor, denunciado pela PGR

Tagliaferro atuou como assessor do magistrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Redação
23 de Agosto de 2025
Foto do Ministro da Segurança Pública
PontoPoder

Entenda projeto antimáfia do governo Lula que está sendo chamado de 'Plano Real' da Segurança

Governo Lula propõe pacote de medidas para combater facções criminosas

Redação
23 de Agosto de 2025
Lideranças políticas do União Brasil e do PP em pé, aplaudindo em frente a uma mesa durante evento de oficialização da federação União Progressista, com logotipo e slogan 'Pra Cima Brasil' exibidos em um telão ao fundo
PontoPoder

Como especialistas avaliam o impacto da nova federação União Progressista para a política no Ceará

Disputa pelo comando no Ceará acirra embate entre governistas e oposição e pode redefinir alianças no pleito de 2026

Igor Cavalcante
23 de Agosto de 2025