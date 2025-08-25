PGR tem até quarta (27) para se manifestar após defesa de Bolsonaro negar tentativa de fuga

A Procuradoria-Geral da República (PGR) tem o prazo de até esta quarta-feira (27) para apresentar uma manifestação sobre o suposto descumprimento de medidas cautelares por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na última sexta-feira (22), a defesa do antigo chefe de Estado negou que ele tenha desrespeitado as obrigações e afirmou que o político não tentou fugir do País. As informações são do jornal O Globo.

O possível descumprimento foi apontado pela Polícia Federal na semana passada, em um relatório, o mesmo que indiciou Bolsonaro e o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), pelos crimes de coação no curso do processo abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Ambos são investigados por utilizarem sanções aplicadas pelos Estados Unidos para tentar atrapalhar a ação penal da trama golpista que corre no Judiciário brasileiro.

O relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que tanto Bolsonaro quanto a PGR se manifestassem sobre os temas.

Na sexta-feira (22), a defesa do ex-presidente argumentou que ele nunca esteve proibido de usar o "WhatsApp, de trocar mensagens e de se manifestar", além de afirmar que o material produzido pela PF configuraria lawfare — termo em inglês que significa o uso de instrumentos legais para se atacar politicamente uma pessoa, conforme explica a BBC.