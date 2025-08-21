Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou cerca de R$ 30,5 milhões em um ano

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) movimentou R$ 30,5 milhões nas suas contas bancárias entre março de 2023 e junho deste ano, apontam informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Os valores fazem parte do relatório de inteligência financeira, que foi usado pela Polícia Federal (PF) no inquérito que indiciou Bolsonaro e um de seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), no caso do tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil.

“No período de 01/03/2023 a 07/02/2024, foram movimentados R$ 30.576.801,36 em créditos e R$ 30.595.430,71 em débitos, cujos resumos por tipo de lançamento constam nas tabelas a seguir”, escreveu a PF.

O relatório não cita ilegalidades quanto à origem dos recursos movimentados por Bolsonaro, mas relata cerca de 50 comunicações de movimentações atípicas envolvendo o ex-presidente e pessoas ligadas a ele, como o filho, Eduardo, e a esposa, Michele Bolsonaro.

Das 50 comunicações, quatro informaram operações suspeitas em contas de Bolsonaro e outras quatro nas contas de Eduardo. Outras 42 operações foram feitas em contas de terceiros.

Veja também PontoPoder Em mensagens, Eduardo Bolsonaro xinga pai após ex-presidente defender Tarcísio PontoPoder Advogado de Bolsonaro nega plano de fuga para a Argentina: 'Nunca foi uma opção' PontoPoder PF diz que Bolsonaro teve acesso prévio à defesa de general que assumiu plano para matar Lula

'LAVAGEM DE DINHEIRO'

Segundo os investigadores, as movimentações “apresentam indícios de possíveis práticas de lavagem de dinheiro ou outros ilícitos, tendo os principais investigados como vinculados às referidas movimentações”.

Entre as operações atípicas envolvendo Bolsonaro, consta o repasse de R$ 2 milhões para bancar a estadia de Eduardo nos Estados Unidos. A transferência foi feita no dia 13 de maio deste ano.

O repasse já era de conhecimento público e foi confirmado pelo próprio Bolsonaro. O dinheiro faz parte do montante de R$ 19 milhões recebido em doações de apoiadores, via Pix, entre 2023 e 2024.

O Coaf registrou outra operação de R$ 2 milhões da conta de Bolsonaro para Michele Bolsonaro. De acordo com a PF, a quantia foi omitida pelo ex-presidente no depoimento prestado durante as investigações.

No caso de Eduardo, foi encontrada uma operação de câmbio de R$ 1,6 milhão para uma conta no banco Wells Fargo, nos Estados Unidos. A operação foi realizada no dia 26 de maio deste ano.

“Adicionalmente, a empresa [corretora]declarou, na mesma comunicação, que o valor teria como origem uma doação realizada por seu genitor, Jair Bolsonaro, conforme indicado em extrato bancário encaminhado à corretora”, completou o relatório.

As informações financeiras também apontam que Bolsonaro teve despesas de R$ 6,6 milhões com dois escritórios de advocacia.

JUSTIFICATIVAS

Até o momento, ainda não há manifestações públicas dos nomes envolvidos nas informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

INDICIAMENTOS

A Polícia Federal (PF) indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), por coação na ação penal do golpe.

As investigações que apuraram as ações de coação no curso da Ação Penal n° 2668, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), foram concluídas e divulgadas pela PF, na noite desta quarta-feira (20).

O relatório final foi encaminhado ao STF, na sexta-feira (15), com o indiciamento de Bolsonaro e seu filho, pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio da restrição ao exercício dos poderes constitucionais.

O documento compartilhado pela Polícia Federal possui 35 páginas e tem como relator o ministro Alexandre de Moraes.