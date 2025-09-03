Tarcísio procura ministros do STF para discutir anistia, e Corte critica articulação
O governador de São Paulo tem feito a movimentação durante o julgamento do ex-presidente e de seus aliados no Supremo
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estaria buscando ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para discutir a proposta que concede anistia aos condenados pelos atos de vandalismo de 8 de janeiro de 2023 e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — atualmente, réu por tentativa de golpe de Estado.
A atitude do político, em meio ao julgamento, estaria desagradando ministros do Supremo, segundo o g1, especialmente porque os magistrados já haviam se incomodado com a fala dele de que "não confia" na Justiça que julga Bolsonaro.
Conforme o jornal O Globo, Tarcísio tem sido pressionado por outros aliados de Bolsonaro que querem sondar a opinião dos magistrados sobre a possibilidade de a Corte declarar inconstitucional um projeto de anistia aprovado no Congresso.
Comportamento de governador é 'absurdo', diz ministro
Um dos ministros ouvidos pelo g1 classificou a fala de Tarcísio como um "absurdo", principalmente vindo de um político que gosta de dizer que se relaciona bem com a Corte.
Segundo o portal, os ministros acreditam que o governador deveria aguardar pelo menos o fim do julgamento para tentar pleitear a anistia. No entanto, eles avaliam que o político pode ter decidido conquistar de vez o apoio do ex-presidente e de seus aliados para uma possível candidatura à Presidência em 2026.
Apesar disso, a Folha de S. Paulo publicou que os magistrados não devem permitir anistia, sob o argumento de que os crimes contra o Estado Democrático de Direito, pelos quais Bolsonaro pode ser condenado, não podem ser perdoados.