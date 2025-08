Vice-presidente do Congresso diz que pautará anistia na ausência de Hugo Motta

O vice-presidente da Câmara e do Congresso Nacional, deputado federal Altineu Côrtes (PL), afirmou nesta terça-feira (5), que na próxima ausência do presidente Hugo Motta (Republicamos), pautará a anistia dos condenados pela tentativa de golpe do 8 de janeiro.

“Diante dos fatos que se apresentam, eu quero registrar aqui, já comuniquei ao presidente Hugo Motta, que no primeiro momento que eu exercer a presidência plena da Câmara dos Deputados, ou seja, que o presidente Hugo Mota se ausentar do país, eu irei pautar a anistia”, afirmou o vice, em coletiva de imprensa.

A declaração do parlamentar é uma reação a prisão domiciliar imposta ao ex-presidente Bolsonaro (PL) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, na noite dessa segunda-feira (4).

“Hoje é um dia triste para milhões de brasileiros. A prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, decretada logo após as manifestações pacíficas que tomaram as ruas do país, soa como uma tentativa de calar quem foi às ruas exercer seu direito de se manifestar democraticamente”, expressa trecho de nota publicada por Altineu, ainda na segunda.

“JUSTIÇA É CEGA”

Legenda: Moraes afirmou ainda que Bolsonaro ignorou e desrespeitou o STF, ao reiterar “sua conduta delitiva, diversas vezes" Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes decretou, na noite desta segunda-feira (4), a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na determinação, o magistrado afirmou que não permitirá que o réu faça a Justiça de tola.

“Conforme tenho afirmado reiteradamente, A JUSTIÇA É CEGA, MAS NÃO É TOLA. A JUSTIÇA NÃO PERMITIRÁ QUE UM RÉU A FAÇA DE TOLA, ACHANDO QUE FICARÁ IMPUNE POR TER PODER POLÍTICO E ECONÔMICO”, escreveu o ministro.

Moraes afirmou ainda que Bolsonaro ignorou e desrespeitou o STF, ao reiterar “sua conduta delitiva, diversas vezes, tanto na produção de imagens, quanto nas ligações de áudio e vídeo, como também na divulgação maciça de seu apoio, via divulgação de suas imagens nas redes sociais, em relação às medidas coercitivas aos STF, com o claro intuito de obstrução da Justiça”.

“A JUSTIÇA É IGUAL PARA TODOS. O RÉU QUE DESCUMPRE DELIBERADAMENTE AS MEDIDAS CAUTELARES PELA SEGUNDA VEZ - DEVE SOFRER AS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS”, escreveu, em letras maiúsculas, o ministro do STF.

MANIFESTAÇÕES

Várias cidades do Brasil registraram, no domingo (3), atos contra Moraes. Políticos e nomes ligados ao bolsonarismo estiveram presentes, como é o caso do deputado federal Altineu Côrtes. Nas redes sociais, o parlamentar celebrou a movimentação.

“A praia de Copacabana foi tomada de verde e amarelo, em um domingo histórico de manifestações por todo o Brasil! Milhares de patriotas saíram às ruas em defesa da liberdade, da democracia e dos valores que acreditamos”, publicou o vice-presidente, em seu Instagram.

Altineu ainda completou: “No Rio de Janeiro, a manifestação contou com a presença de deputados e líderes da direita, como o senador Flávio Bolsonaro e o governador Cláudio Castro. Uma demonstração de força, união e compromisso com o Brasil que queremos”.