PontoPoder Contexto: O que é importante saber sobre Moraes e o STF no centro do debate político

Na semana em que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federa (STF), virou alvo de sanções financeiras aplicadas pelo governo dos Estados Unidos (EUA), o PontoPoder Contexto discute o papel protagonista da mais alta Corte brasileira. Apresentado pelo repórter do PontoPoder, Igor Cavalcante, o episódio tem uma entrevista com a jornalista e cientista política Grazielle Albuquerque, que pesquisa política e sistema de justiça, além de ser autora do livro "Da lei aos desejos: o agendamento estratégico do STF".

A Lei Magnitsky, aplicada pelo presidente norte-americano Donald Trump, colocou o brasileiro no rol de sancionados que inclui o "xerife" do regime talibã no Afeganistão e ao líder de uma gangue no Haiti responsável por sequestrar cidadãos americanos.

A represália contra o magistrado foi articulada pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O parlamentar usa sua influência com trumpistas para tentar, por meio da interferência internacional, garantir a anistia do pai, acusado de tentativa de golpe.

Retorno dos trabalhos legislativos

O PontoPoder Contexto também recebe o repórter do PontoPoder, Bruno Leite, que conta os bastidores do retorno dos trabalhos legislativos na Câmara de Fortaleza (CMFor). Ele comenta ainda sobre as prioridades apontadas pelo prefeito da Capital, Evandro Leitão (PT), para o segundo semestre na gestão da Capital.

