Bolsonaro acompanha ato em Fortaleza e outras cidades por videochamada

De longe e em silêncio, Jair Bolsonaro (PL) acompanhou a manifestação realizada em Fortaleza, neste domingo (3). O ex-presidente participou de videochamada com o deputado federal André Fernandes (PL), que exibiu o celular para mostrar o aliado aos apoiadores. Ele também apareceu por ligação de vídeos durante a manifestação em outras cidades, como Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ).

Bolsonaro foi alvo de operação da Polícia Federal no dia 18 de julho e, desde então, está proibido de sair de casa no período da noite — entre 19h e 6h do dia seguinte — e aos finais de semana, de acessar redes sociais e de se comunicar com outros investigados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), embaixadores e diplomatas estrangeiros. Além disso, o ex-presidente está utilizando tornozeleira eletrônica.

Com essas restrições, Bolsonaro fez participação rápida por videochamada em manifestações de diferentes cidades. Na capital cearense, após André Fernandes anunciar que estava em ligação com correligionário, o ex-presidente foi ovacionado pelo público presente no ato e chamado de "mito".

"Dia 3 de agosto de 2025, presidente Bolsonaro. Nós estamos aqui, em Fortaleza, no Ceará, no Nordeste, para dizer: 'volta, Bolsonaro'", disse o parlamentar, que foi seguido em coro pelos apoiadores.

Legenda: O deputado federal André Fernandes (PL) fez uma vídeochamada com o ex-presidente em meio à manifestação em Fortaleza Foto: Reprodução/Instagram

"Mesmo Bolsonaro sendo impedido, fiz questão de fazer ele participar da manifestação de hoje", escreveu o deputado federal, ao compartilhar o vídeo do momento por meio do Instagram Stories.

Em Belém, a ligação foi feita pela ex-preimeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Já em Belo Horizonte, o responsável pela participação do ex-mandatário foi o deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

No ato do Rio de Janeiro, que ocorreu em Copacabana, o senador Flávio Bolsonaro (PL) levou uma imagem do ex-presidente e colocou em cima do carro elétrico. No Instagram, o senador publicou um vídeo de Bolsonaro em casa, acompanhando a manifestação, e falando aos apoiadores.

"Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Um abraço a todos, é pela nossa liberdade. Estamos juntos", disse ele. Segundo informações da Agência Estado, o áudio do telefonema foi conectado aos no sistema de alto-falantes.

Legenda: Discursos tiveram início por volta das 16h20 deste domingo, 3 de agosto Foto: Ismael Soares

Ato em Fortaleza

Manifestantes pró-Bolsonaro se reuniram na Praça Portugal, no bairro Aldeota, na tarde deste domingo (3), em ato convocado pelas redes sociais. As principais reivindicações dos manifestantes são a anistia a Bolsonaro e aos demais participantes envolvidos com a tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023 e o impeachment do ministro do Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF).

Legenda: A reunião faz parte de uma mobilização nacional que ocorre neste domingo, 3 de agosto Foto: Ismael Soares

Em Fortaleza, estiveram presentes os deputados André Fernandes (PL), Pastor Alcides Fernandes (PL), Dra. Silvana (PL), Dayany Bittencourt (União) e Carmelo Neto (PL), a suplente de deputada federal Mayra Pinheiro (PL), o ex-deputado federal Capitão Wagner (União), o senador Eduardo Girão (Novo).

Os vereadores Bella Carmelo (PL), Priscilla Costa (PL), Inspetor Alberto (PL), Marcelo Mendes (PL) e PP Cell (PDT) e a ex-candidata a vice-prefeita, Kamilla Cardoso (União) também compareceram.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foi criticado pelos manifestantes, ao mesmo tempo em que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) foi elogiado por Carmelo Neto por sua atuação nos Estados Unidos.

Fora do Brasil desde fevereiro, o filho do ex-presidente tem liderado uma articulação internacional que culminou nas sanções contra Moraes com a lei Magnitsky e nas tarifas de 50% impostas pelo governo de Donald Trump a produtos brasileiros.

Na Praça Portugal, a maioria dos manifestantes vestia roupas com as cores da bandeira do Brasil, mas em diversos atos havia alusão à bandeira norte-americana. Em Fortaleza, uma manifestante estava com uma blusa com a foto de Trump e havia bandeiras dos Estados Unidos, além da brasileira, do Brasil Império (1822) e de Israel.