Lula sobre tarifaço de Trump: 'Não queremos brigar, mas não pensem que temos medo'

"Quem quiser confusão conosco, pode saber que não queremos brigar, mas não pensem que nós temos medo", afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste domingo (3) durante cerimônia de encerramento do 17º Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), em Brasília.

A declaração foi acompanhada de várias outras do chefe do Executivo em tom de defesa ao Brasil. Elas acontecem diante do tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump sobre produtos brasileiros.

"Colocar um assunto político para nos taxar economicamente é inaceitável. Agora ele [Donald Trump] extrapolou os limites porque ele quer acabar com o multilateralismo. Nós estamos trabalhando, vamos ajudar nossas empresas e vamos dizer o seguinte: quando quiser negociar, as propostas estão na mesa. Eu não estou disposto a brigar nem com Uruguai, Venezuela, nem com ninguém. Esse país é de paz".

Conforme informações do jornal O Globo, desde que Trump anunciou o tarifaço, Lula tem defendido a união pela soberania nacional. Uma campanha do governo chegou a ser montada com os dizeres “Brasil com S de Soberania”.

Na última sexta-feira (1º), o presidente americano sinalizou abertura ao diálogo e afirmou que está à disposição para conversar com Lula. Integrantes do governo, contudo, tem relatado dificuldade.

Lula diz que existe 'limite de briga' com os EUA

No mesmo evento em Brasília – marcado também pela posse do ex-prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva, como novo presidente nacional do partido – Lula também afirmou que, nessa "briga com os Estados Unidos", existe um "limite de briga".

"Eu não posso falar tudo que eu acho que tenho que falar. Nós temos que falar apenas aquilo que é necessário", confessou.

"Eles têm que saber que nós temos o que negociar. Temos tamanho, postura, interesses econômicos e políticos pra negociar. Eu não vou abrir mão de achar que a gente precisa procurar construir uma moeda alternativa para que a gente possa negociar com os outros países. Eu não preciso ficar subordinado ao dólar. Estou falando isso desde 2004. Queremos negociar igualdade de condições".

Novo presidente do PT

Legenda: Edinho Silva na liderança do PT reflete desejo do Planalto de alinhar ainda mais a atuação institucional do partido com a estratégia de governo Foto: José Cruz/Agência Brasil

Em um evento com músicas sobre o tarifaço e o slogan "Brasil justo e próspero" ecoando as cores da bandeira nacional, Edinho Silva saiu como figura de confiança do núcleo mais próximo a Lula.

Ele atuou como ministro da Secretaria de Comunicação Social no segundo mandato de Dilma Rousseff e como tesoureiro do PT. Além disso, comandou campanhas presidenciais do atual chefe do Executivo.