Manifestantes pró-Bolsonaro vão à Praça Portugal pedir anistia para envolvidos no 8 de janeiro

Manifestantes pró-Bolsonaro se reuniram na Praça Portugal, no bairro Aldeota, na tarde deste domingo (3), em ato convocado pelas redes sociais. Junto a correligionários cearenses de Bolsonaro, os participantes pedem anistia aos demais envolvidos na tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023 e a saída do ministro do Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em Fortaleza, estão presentes os deputados André Fernandes (PL), Pastor Alcides Fernandes (PL) Dra. Silvana (PL) e Carmelo Neto (PL), o senador Eduardo Girão (Novo) e os vereadores Bella Carmelo (PL), Priscilla Costa (PL), Inspetor Alberto (PL), Marcelo Mendes (PL) e PP Cell (PDT). A ex-candidata a vice-prefeita, Kamilla Cardoso (União), também compareceu.

O protesto contou com bandeiras do Brasil, do Brasil Império (1822), dos Estados Unidos e de Israel. A reunião faz parte de uma mobilização nacional que também ocorreu em cidades como Salvador, Belém, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

