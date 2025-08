PL se ausenta no retorno da Câmara de Fortaleza; oposição prevê mobilizações para o 2° semestre

Os vereadores filiados ao Partido Liberal (PL) se ausentaram da sessão solene que formalizou o retorno dos trabalhos da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), realizada na manhã desta sexta-feira (1º). Apesar disso, a bancada planeja a realização de mais uma edição do café da oposição, mobilizando os membros do grupo no decorrer do segundo semestre do ano legislativo.

A informação do novo encontro foi dita pelo vereador Jorge Pinheiro (PSDB), vice-líder da oposição. “A gente segue conversando, a oposição segue conversando unida e deve ter agora, por esses próximos dias, um café também aqui na Câmara de Vereadores”, salientou o tucano.

O parlamentar minimizou as rusgas entre Ciro Gomes (PSDB), que teceu críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e o deputado federal André Fernandes (PL), que sinalizou para um projeto exclusivo do seu partido para o próximo ano.

“De fato, o André falou naquele momento acerca de uma possível ruptura, mas também porque houve um discurso que pareceu uma ruptura”, pontuou Jorge Pinheiro, correlacionando os episódios.

Além do vereador do PSDB, outro integrante do agrupamento que não faltou à sessão solene foi PP Cell (PDT). Apesar disso, o pedetista afirmou que se retirou antes mesmo da solenidade acabar.

A reportagem procurou a líder do bloco, a vereadora Priscila Costa (PL), para que pudesse se manifestar sobre sua ausência. Segundo ela, sua ausência se deu em função de outra obrigação relacionada com sua legenda. “Como a sessão de hoje não era deliberativa, cumpri um compromisso partidário da minha agenda enquanto vice-presidente nacional do PL Mulher”, argumentou.

Também acionado, o vereador Julierme Sena (PL) alegou que não esteve na cerimônia em razão de uma reunião com sua assessoria. Indagado sobre o café da oposição alegado pelo vice-líder da oposição, o liberal disse que não ter sido informado até o momento.

Já a vereadora Bella Carmelo (PL) foi mais enfática. Conforme explicitou, a sessão seria, “na prática, para ouvir e bater palmas para o prefeito”. “Os vereadores não podem falar, questionar, se manifestar, nada”, discorreu a política.

“E para mim o trabalho legislativo não parou, já que durante todo o recesso produzimos inúmeros projetos e requerimentos”, continuou ela, dizendo também que acompanhou a realização da solenidade à distância.

A reportagem acionou os demais membros da oposição, a fim de obter uma manifestação sobre o assunto. Não houve resposta até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado caso haja uma devolutiva.