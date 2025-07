Hugo Motta proíbe reuniões de comissões durante o recesso convocadas em apoio a Bolsonaro

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), proibiu a realização de reuniões de comissões na Câmara dos Deputados durante o recesso. A determinação foi assinada nesta terça-feira (22) e segue em vigor até o dia 1º de agosto.

A decisão ocorre em um cenário que os deputados da oposição ergueram uma bandeira de apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e protestaram contra Hugo Motta. O dirigente da casa legislativa proibiu duas comissões da Casa de realizarem sessões que homenageariam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O Delegado Caveira (PL-PA) e Sargento Fahur (PSD-PR) levaram a bandeira com os dizeres "Trump Make America Great Again (lema da campanha do estadunidense)". Ao ver a frase, o líder da oposição, Zucco (PL-RS), demoveu os parlamentares. "Estou te pedindo por favor para não fazer isso. Pode prejudicar", disse.

O presidente da Comissão de Segurança Pública, Paulo Bilynskyj (PL-SP), afirmou que a bandeira foi retirada por não ser o "foco da reunião" desta terça.

Veja também PontoPoder Eduardo Bolsonaro tem bens, contas e Pix bloqueados por Alexandre de Moraes PontoPoder Defesa de Bolsonaro nega descumprir ordem de Moraes e pede clareza sobre entrevistas

Atuação de Eduardo Bolsonaro e taxação de 50%

A atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos está sendo investigada em inquérito. O filho do ex-presidente teria viajado para denunciar uma suposta perseguição política do STF.

Em depoimento à Polícia Federal, Bolsonaro admitiu ter enviado R$ 2 milhões para custear a permanência do filho nos Estados Unidos. Por isso, ele é investigado por atuar em "parceria" com Eduardo na tentativa de incitar Donald Trump a ir contra o Brasil.

Neste mês, Trump impôs uma tarifa de 50% a produtos brasileiros e medida deve entrar em vigor a partir do começo de agosto.

Os bolsonaristas tentaram afastar a ideia de que influenciaram a decisão de Trump. "Isso é lá do governo Trump. Não tem nada a ver com a gente. Querem colar na gente os 50%. Mentira. Eu não tenho contato com autoridades americanas", disse Bolsonaro.