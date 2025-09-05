Deputado TH Joias recebeu R$ 300 mil de partido para concorrer em eleição no RJ

O deputado estadual Tiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, recebeu R$ 300 mil da direção estadual do MDB no Rio de Janeiro para concorrer pelo partido na última eleição, em 2022, conforme informações do jornal O Globo. Ele foi preso nesta semana suspeito de ser ligado à facção criminosa Comando Vermelho.

TH Joias recebeu 15 mil votos e ficou como suplente, assumindo cadeira na Assembleia Legislativa no ano passado, após a morte do deputado Otoni de Paula Pai.

No cadastro do parlamentar no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele se apresenta como empresário sem bens declarados. Uma das certidões criminais anexadas à candidatura mostra que ele foi condenado a 14 anos e 11 meses por tráfico e associação para o tráfico naquele ano, mas que a defesa recorreu.

O candidato havia sido preso pela Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) em 2017, acusado de ser um dos principais articuladores do tráfico de drogas e armas do Rio.

Após a prisão nesta semana, o MDB anunciou que TH Joias seria expulso do partido. "A liderança enfatiza ainda que TH Joias já não seguia as orientações do partido em votações na Alerj, e deve responder à Justiça por seus atos fora da Casa", disse o líder do MDB na Alerj, Rosenverg Reis, em nota.

Quem é TH Joias?

Legenda: TH Joias também é secretário executivo do MDB RJ e presidente Comissão de Defesa Civil Foto: Reprodução/Instagram

Antes de entrar na política, TH Joias ficou famoso ao ter peças de ouro e diamante — desenhadas pela empresa dele — usadas por jogadores como Neymar, Vini Jr. e Adriano Imperador ou pela cantora Ludmilla.

Conforme o G1, a história do joalheiro começou no Morro do Fubá, na Zona Norte do Rio, onde nasceu. TH herdou o ofício do pai. Após a escola, ia para a loja da família em Madureira acompanhar o trabalho do pai como ourives. Aos 19 anos, o caçula de cinco irmãos herdou o negócio e começou a vender joias.

Ao mesmo tempo em que deslanchava nos negócios, TH apoiava projetos nas favelas e patrocinava festas como a do Dia das Crianças em Honório Gurgel. Além disso, usava recursos próprios para financiar atletas e músicos em favelas.

Na eleição de 2022, ele ganhou 15.105 votos. Ficou como suplente e conquistou a vaga na Alerj, em 2024 com o falecimento de Otoni de Paula Pai.