Trecho do Açude Cedro é interditado em Quixadá após deslizamento; Defesa Civil e bombeiros analisam situação

O trecho do paredão do Açude Cedro, em Quixadá, onde houve um deslizamento de terra após chuvas, foi interditado nessa quarta-feira (29), para realização de análise. Um laudo sobre a situação da barragem, elaborado pela Defesa Civil do Estado e pelo Corpo de Bombeiros local, deve ser divulgado até o fim da tarde desta quinta-feira (30).

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos (Sedumasp) informou, ao Diário do Nordeste, que uma avaliação dos órgãos oficiais identificou que uma rocha na parede do reservatório, considerado um ponto turístico da região, poderia estar se desprendendo.

O laudo desta quinta deve indicar se o rochedo poderá ou não se desprender ao longo da quadra chuvosa, que aumenta a atividade pluviométrica no Ceará. Baseadas na avaliação, as autoridades deverão decidir se liberarão a passagem de pessoas no trecho afetado do açude.

O coordenador da Defesa Civil do Estado, tenente-coronel Holdayne, informou que estabelecimentos próximos ao reservatório seguem funcionando normalmente, e que a estrutura da ponte não corre risco de problemas mais graves.

"Na verdade, o risco é na passagem [de pessoas]. A gente colocou todos os esforços na análise disso. A estrutura são de pedras realmente grandes e o que se movimentou foi basicamente a terra, e eles [autoridades] estão observando essa pedra um pouco mais acima. Acredito que não deva ocasionar muitos problemas no local não", detalhou em entrevista à rádio FM Verdinha 92.5.

Em nota ao Diário do Nordeste nessa quarta, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), responsável pela administração do açude, reforçou que segue acompanhando o processo até que a análise oficial seja liberada. "A emissão do laudo é indispensável para garantir seguramente a liberação do acesso pelos transeuntes (moradores e turistas) naquela região."

Deslizamento após chuvas

Um trecho do paredão do reservatório registrou um deslizamento de terra no último domingo (26), após a região ser alvo de chuva. Dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indicam que, entre às 7h desse dia e de segunda-feira (27), Quixadá registrou 62 milímetros de precipitação.

Legenda: Homens da prefeitura em trabalho de retirada de terra e pedras Foto: Reprodução/Prefeitura de Quixadá

As grandes pedras e árvores fecharam o acesso de pessoas ao ponto turístico, e foram retirados do local entre segunda e terça-feira (28), conforme a Sedumasp.

O Açude do Cedro tem capacidade para acumular o volume de 125 milhões de m³ de água — equivalente a cerca de 50 mil piscinas olímpicas. A represa, localizada na região do Sertão Central cearense, foi a primeira obra para o combate à seca no País e é um ponto turístico aos pés da Pedra da Galinha Choca, monólito de destaque em Quixadá.

