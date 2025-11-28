PF cumpre mandados em Fortaleza em operação contra desvio de emendas

A Polícia Federal cumpre, nesta sexta-feira (28), em Fortaleza, mandados de operação que apura um esquema de irregularidades em contratos de pavimentação firmados pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs).

Dos 11 mandados de busca e apreensão da Operação "Fake Road" autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nove são cumpridos na capital cearense — os outros dois ocorreram em Natal.

A investigação aponta para a possível atuação de servidores públicos e representantes de empresas privadas em uma organização criminosa para desvio de recursos provenientes de emendas parlamentares destinadas a obras de infraestrutura.

Veja também PontoPoder Bolsonaro recebe atendimento médico após nova crise de soluço PontoPoder PGR se manifesta favorável à prisão domiciliar de Augusto Heleno

Conduzida em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), a investigação começou após auditorias que identificaram indícios de superfaturamento, execução parcial ou inexistente de serviços, medições fraudulentas e favorecimento indevido de empresas contratadas.

Segundo a CGU, os desvios podem ultrapassar R$ 22 milhões.

Bloqueio judicial de bens e valores

Além dos mandados de busca, o STF autorizou bloqueio de bens e valores, indisponibilidade de imóveis e veículos, buscas pessoais e veiculares, além da quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático dos investigados.

A operação mobiliza cerca de 50 policiais federais, para reunir novas provas, interromper eventuais práticas ilícitas em andamento e reforçar o compromisso dos órgãos de controle no enfrentamento à corrupção e ao mau uso de recursos públicos.