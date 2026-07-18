Ceará já exporta 165 produtos com tarifa zero para a União Europeia; veja lista

Ao contrário dos Estados Unidos, que está tarifando produtos brasileiros, a União Europeia já comercializa com o Ceará 165 produtos — de um total de 303 mapeados pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) — com tarifa zerada.

Os dados são do Painel Acordo Mercosul - União Europeia: Oportunidades por Estado, baseado no acordo de livre comércio entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e o bloco europeu.

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O pacto, que cria a maior zona de livre comércio do mundo, entrou em vigor dia 1º de maio e reduz custos de itens importados e exportados entre os grupos em até 10 anos.

Além dos 165 produtos com tarifas zeradas, o painel indica 63 itens com previsão de tributos zerados em quatro anos, 41 em sete anos, 33 em oito anos e 36 em 10 anos. O mesmo produto pode ter mais de uma tarifa com diferentes cronogramas de desgravação tarifária (redução gradual das taxas).

Confira o cronograma de desgravação tarifária de alguns produtos

Fonte: Apex Tarifa zerada Tarifa zerada entre 4 e 7 anos Tarifa zerada entre 8 e 10 anos Ferro Fungicidas Tecidos de algodão, fios de diversas cores, denim Aço Desodorantes corporais e antiperspirantes Maiôs e biquínis Quartzo Café torrado, não descafeinado Calcinhas de malha Peixes Inseticidas Vestidos Granito Extratos, essências e concentrados de café Saias Ceras vegetais Molho de soja Calças, jardineiras, bermudas e shorts Castanha de caju Óleo de soja Camisas, blusas Castanha-do-pará Abacates Shorts e sungas Goiaba Pêssegos Calçados de borracha ou plástico Cocos secos Melões Maçãs Manga Melancias Cuecas e ceroulas Sebo de bovinos, ovinos ou caprinos Limões e limas Bananas Produtos de maquilagem para os olhos Abóboras, abobrinhas e cabaças Automóveis de passageiros Xampus para os cabelos Melaços de cana Cacau em pó

Painel Acordo Mercosul - União Europeia: Oportunidades por Estado

A ferramenta foi apresentada pelo analista de inteligência de mercado da ApexBrasil, Igor Gomes, durante a edição de Fortaleza do Conexões Produtivas. O evento foi realizado nessa segunda-feira (13), na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

A plataforma reúne informações de exportação e importação do estado para a UE, assim como a participação regional nas exportações brasileiras para o bloco europeu. Também são elencadas as tarifas dos itens mapeados, os cronogramas de redução dessas taxas e a demanda de países europeus pelo produto selecionado.

O painel considera como oportunidade os produtos identificados a partir do cruzamento de fatores como as condições previstas no acordo e a análise do potencial dos produtos brasileiros no mercado da União Europeia.