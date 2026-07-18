Ceará já exporta 165 produtos com tarifa zero para a União Europeia; veja lista

Ao contrário dos Estados Unidos, que está tarifando produtos brasileiros, a União Europeia já comercializa com o Ceará 165 produtos — de um total de 303 mapeados pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) — com tarifa zerada.
Os dados são do Painel Acordo Mercosul - União Europeia: Oportunidades por Estado, baseado no acordo de livre comércio entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e o bloco europeu.
O pacto, que cria a maior zona de livre comércio do mundo, entrou em vigor dia 1º de maio e reduz custos de itens importados e exportados entre os grupos em até 10 anos.
Além dos 165 produtos com tarifas zeradas, o painel indica 63 itens com previsão de tributos zerados em quatro anos, 41 em sete anos, 33 em oito anos e 36 em 10 anos. O mesmo produto pode ter mais de uma tarifa com diferentes cronogramas de desgravação tarifária (redução gradual das taxas).
Confira o cronograma de desgravação tarifária de alguns produtos
|Tarifa zerada
|Tarifa zerada entre 4 e 7 anos
|Tarifa zerada entre 8 e 10 anos
|Ferro
|Fungicidas
|Tecidos de algodão, fios de diversas cores, denim
|Aço
|Desodorantes corporais e antiperspirantes
|Maiôs e biquínis
|Quartzo
|Café torrado, não descafeinado
|Calcinhas de malha
|Peixes
|Inseticidas
|Vestidos
|Granito
|Extratos, essências e concentrados de café
|Saias
|Ceras vegetais
|Molho de soja
|Calças, jardineiras, bermudas e shorts
|Castanha de caju
|Óleo de soja
|Camisas, blusas
|Castanha-do-pará
|Abacates
|Shorts e sungas
|Goiaba
|Pêssegos
|Calçados de borracha ou plástico
|Cocos secos
|Melões
|Maçãs
|Manga
|Melancias
|Cuecas e ceroulas
|Sebo de bovinos, ovinos ou caprinos
|Limões e limas
|Bananas
|Produtos de maquilagem para os olhos
|Abóboras, abobrinhas e cabaças
|Automóveis de passageiros
|Xampus para os cabelos
|Melaços de cana
|Cacau em pó
Painel Acordo Mercosul - União Europeia: Oportunidades por Estado
A ferramenta foi apresentada pelo analista de inteligência de mercado da ApexBrasil, Igor Gomes, durante a edição de Fortaleza do Conexões Produtivas. O evento foi realizado nessa segunda-feira (13), na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).
A plataforma reúne informações de exportação e importação do estado para a UE, assim como a participação regional nas exportações brasileiras para o bloco europeu. Também são elencadas as tarifas dos itens mapeados, os cronogramas de redução dessas taxas e a demanda de países europeus pelo produto selecionado.
O painel considera como oportunidade os produtos identificados a partir do cruzamento de fatores como as condições previstas no acordo e a análise do potencial dos produtos brasileiros no mercado da União Europeia.