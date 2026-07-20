Pagamento de julho do Bolsa Família começa nesta segunda-feira (20); veja calendário

O pagamento do Bolsa Família para o mês de julho será iniciado pela Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira (20). Os primeiros a receber serão os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1, seguindo em ordem até o NIS terminando em 0.

Como de costume, a Caixa Econômica Federal realiza os repasses de forma escalonada, nos últimos dez dias úteis do mês. Dessa forma, o pagamento deve ser realizado até o dia 31 de julho.

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Para saber a data em que vai receber, basta verificar a numeração final do cartão NIS.

Confira o calendário do Bolsa Família para julho de 2026:

Final do NIS: 1 - pagamento em 20/7

1 - pagamento em 20/7 Final do NIS: 2 - pagamento em 21/7

2 - pagamento em 21/7 Final do NIS: 3 - pagamento em 22/7

3 - pagamento em 22/7 Final do NIS: 4 - pagamento em 23/7

4 - pagamento em 23/7 Final do NIS: 5 - pagamento em 24/7

5 - pagamento em 24/7 Final do NIS: 6 - pagamento em 27/7

6 - pagamento em 27/7 Final do NIS: 7 - pagamento em 28/7

7 - pagamento em 28/7 Final do NIS: 8 - pagamento em 29/7

8 - pagamento em 29/7 Final do NIS: 9 - pagamento em 30/7

9 - pagamento em 30/7 Final do NIS: 0 - pagamento em 31/7

Calendário de pagamento de 2026

Agosto : de 18/8 a 31/8;

: de 18/8 a 31/8; Setembro : de 17/9 a 30/9;

: de 17/9 a 30/9; Outubro : de 19/10 a 30/10;

: de 19/10 a 30/10; Novembro : de 16/11 a 30/11;

: de 16/11 a 30/11; Dezembro: de 10/12 a 23/12.

Como sacar o Bolsa Família?

Para sacar o Bolsa Família, os contemplados podem optar pelo aplicativo Caixa Federal, TEM e Internet Banking. Apesar de possível, não é necessário ir a uma agência da Caixa Econômica Federal para ter acesso ao valor.

Há também a opção de realizar saques nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Segundo a Caixa, os beneficiários também podem utilizar o cartão do programa para realizar compras nos estabelecimentos comerciais, por meio da função de débito.

Quais os benefícios no Bolsa Família?

Dentre os benefícios disponíveis no Bolsa Família, estão: