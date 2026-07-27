Quem é o primeiro nordestino no Clube do Bilhão da XP

O pernambucano Pedro Pessoa se tornou o primeiro assessor de investimentos do Nordeste a integrar oficialmente o Clube do Bilhão da XP, grupo que reúne atualmente apenas 17 profissionais no País à frente de carteiras superiores a R$ 1 bilhão. Pessoa é o fundador da Pequod Investimentos, que soma mais de R$ 4 bilhões sob custódia.

A entrada no seleto grupo ocorre em meio à expansão do mercado de gestão patrimonial no Nordeste, que movimentou R$ 790,3 bilhões em investimentos de pessoas físicas em 2025, alta de 15,6% sobre o ano anterior, segundo a Anbima.

Abandonou curso de cinema e virou estagiário do BB

"Minha trajetória é um pouco diferente da trajetória padrão de mercado financeiro. Nunca fui de família abastada, nunca fui desse ambiente de herdeiro", conta o executivo, em conversa com a Coluna Victor Ximenes durante a Expert XP 2026, em São Paulo.

Ele chegou a cursar Cinema e Sociologia antes de migrar para Administração, na mesma época em que fazia o primeiro estágio no setor bancário.

"Meu primeiro emprego no mercado financeiro foi aquele garoto do 'posso ajudar' no Banco do Brasil. Ficava de pé ali 8, 9 horas por dia, atendendo cliente, ajudando cliente a usar o caixa rápido".

Depois de um trainee no Itaú e da passagem pelo Bank Boston, foi convidado por um cliente para ser assistente no UBS Pactual, em 2007, abrindo mão do cargo de gerência de agência. "Aí aconteceu aquela crise 2007, 2008, o BTG compra, me dou bem lá com a cultura do banco, passo 12 anos lá no BTG e acabo sócio", relata.

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Em busca de Moby Dick

Em 2019, ao lado de ex-colegas do Pactual e de profissionais vindos do Bradesco Private e da XP, Pedro Pessoa fundou a Pequod Investimentos, hoje com sede no Recife e filiais em Fortaleza, Maceió e Caruaru. "A gente montou um escritório que é uma boutique, para ser uma operação premium no Nordeste."

O nome da gestora é uma referência ao clássico Moby Dick. "Pequod é o barco que vai pescar Moby Dick. Moby Dick não é a baleia, são os grandes sonhos, o grande desafio. A gente montou o barco para pescar a nossa baleia branca."

Para o executivo, o investidor nordestino hoje não fica mais atrás do cliente do eixo Rio-São Paulo. "A sofisticação do cliente nordestino é igual à do cliente paulista", afirma. "O que eles querem de estrutura de capital, tanto para captação de recurso quanto para estruturação de carteira, é a mesma conversa que os clientes paulistas têm."



*O jornalista viajou a São Paulo a convite da XP.