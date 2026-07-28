Leilão da Receita Federal tem Iphone 17 Pro Max por R$ 4.140 mil e carro por R$ 6 mil

A Receita Federal realiza leilão eletrônico de produtos apreendidos e abandonados em São Paulo. O envio de proposta pode ser feito a partir desta quinta-feira (30) às 8h até 20h da próxima segunda-feira (3), apenas pelo site do órgão.

Para participar, é preciso acessar o portal da Receita Federal, clicar em "participar de leilão eletrônico" e informar a senha do Gov.br. O pré-requisito é que o nível seja prata ou ouro. O edital a ser selecionado é o 0800100/0000009/2026, de São Paulo.

Para pessoas fora de São Paulo, o arrematador precisa viajar até o estado e o depósito informados no edital do leilão para recolher o lote pessoalmente dentro do prazo estipulado, que geralmente é de 30 dias após a arrematação.

A Receita oferece smartphones, veículos, notebooks, smartwatches, tablets, projetores, monitores, óculos de realidade virtual, equipamentos de informática, relógios, perfumes, roupas, bolsas, calçados, artigos esportivos, brinquedos e utensílios domésticos.

Destaca-se entre os produtos, um iPhone Pro Mas de 256 GB com lance inicial de R$ 4.100, no lote 198. O item foi lançado com preço inicial sugerido de R$ 12.499. Outro aparelho do mesmo modelo aparece no lote 197 por R$ 4.590.

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Há também um iPhone 16 Pro com AirPods 3 por R$ 5.000 (lote 48), diferentes versões do iPhone 16 com lances mínimos entre R$ 3.000 e R$ 6.500 (lotes 49 a 52).

Quanto aos veículos, chama atenção um Ford Fusion preto, ano 2007, com valor inicial de R$ 6.000 no lote 173. O lote 172 tem um caminhão-trator Mercedes-Benz Axor 2540 S, de 2009, com lance mínimo de R$ 40 mil.

Forma de participação e pagamento

A participação do leilão ocorre apenas pelo Sistema de Leilão Eletrônico acessado via e-CAC. O pagamento é feito obrigatoriamente pelo Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), nunca por pix, transferência ou depósito em conta de terceiros. Além disso, o comprador precisa indicar qual ICMS incidirá sobre a arrematação. Não há tributos federais.

A Receita Federal alerta que os bens adquiridos por pessoas físicas não podem ser revendidos.