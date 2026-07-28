Lucro do FGTS: governo decide sobre distribuição dos valores nesta terça (28)

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) decide em reunião, nesta terça-feira (28), sobre a distribuição de parte do lucro do FGTS referente ao exercício de 2025.

A estimativa do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador (IFGT) é que o valor distribuído supere R$ 13 bilhões, conforme adiantou a coluna de Victor Ximenes, do Diário do Nordeste.

O montante deve elevar a rentabilidade das contas acima da correção tradicional de 3% ao ano mais TR (Taxa Referencial).

Quem tem direito?

Terão direito ao lucro do FGTS os trabalhadores com saldo em contas ativas ou inativas em 31 de dezembro de 2025.

Os valores serão creditados na conta vinculada ao FGTS e só poderão ser retirados de acordo com as regras de saque, como demissão sem justa causa, compra da casa própria, doenças graves ou saque-aniversário.

A Caixa Econômica Federal tem até 31 de agosto para creditar a parcela dos lucros repartida entre os cotistas. No ano passado, cerca de 134 milhões de trabalhadores receberam R$ 12,9 bilhões.

Veja também Negócios Nova fábrica em Cariré vai gerar até 2 mil empregos a partir de outubro, diz Elmano Negócios Tarifas de Trump podem atingir 12,8% das exportações cearenses para os EUA

Como consultar o saldo?

O trabalhador pode verificar o saldo do FGTS por meio do aplicativo FGTS, disponível para os telefones com sistema Android e iOS. Quem não puder fazer a consulta pela internet deve ir a qualquer agência da Caixa pedir o extrato no balcão de atendimento.