Start Investimentos integra A20 da XP e se firma entre as principais assessorias do Brasil

A Start Investimentos, escritório credenciado à XP Investimentos, com sede em Fortaleza e 11 anos de trajetória, voltou a figurar entre as principais referências do mercado financeiro brasileiro.

Durante a Expert XP 2026, maior festival de investimentos do mundo, a empresa foi reconhecida no A20 da XP, ranking que reúne as 20 assessorias de investimentos de maior destaque do país em excelência na alocação de investimentos.

Mais do que um ranking de volume de negócios, o A20 é considerado um dos principais indicadores de qualidade da rede XP, pois reconhece os escritórios que demonstram consistência na construção de carteiras, aderência às estratégias de alocação recomendadas, diversificação dos investimentos e capacidade de oferecer soluções alinhadas ao perfil e aos objetivos de longo prazo de seus clientes.

A seleção considera indicadores de qualidade da alocação e da atuação consultiva dos escritórios, premiando aqueles que se destacam pela excelência na gestão das carteiras dos investidores.

A Start Investimentos foi a única assessoria do Nordeste presente no A20, o que reforça o protagonismo da empresa no mercado de investimentos brasileiro e consolida sua posição entre os principais escritórios de assessoria financeira do país.

Profissionais premiados

Além do reconhecimento institucional, dois profissionais da Start também foram premiados entre os maiores especialistas do segmento Private da XP. Paulo Marcell Teles, sócio e Private Banker da Start Investimentos, e Paulo Victor Fontenele, Sócio da Start Investimentos e Head de Alocação, foram reconhecidos entre os 100 melhores profissionais da categoria Private em 2026, prêmio destinado aos assessores que se destacam pelo atendimento consultivo, excelência técnica e gestão de patrimônio de clientes com patrimônio acima de 10 milhões de reais.

Os resultados reforçam uma trajetória consistente de crescimento e reconhecimento nacional. Em 2025, Paulo Marcell já havia sido eleito no top 3 entre os melhores profissionais da XP, enquanto Amanda Lins integrou o ranking dos 100 melhores assessores de investimentos do Brasil.

Para Louise Porto Freire, sócia e Head Comercial da Start Investimentos, o reconhecimento também reflete a confiança construída junto aos clientes ao longo dos anos. “Essas premiações são bem-vindas e atestam um trabalho de longo prazo de todo time da Start Investimentos, pois rankings de qualidade não se constroem por sorte e muito menos da noite pro dia, é um trabalho de consistência”.

Além das premiações ligadas à assessoria patrimonial, a Start Investimentos também foi reconhecida em categorias relacionadas a produtos financeiros, evidenciando a capacidade de oferecer soluções completas em investimentos, diversificação de carteiras, renda fixa, renda variável, fundos de investimento, previdência privada, proteção patrimonial e planejamento financeiro.

Para a empresa, o reconhecimento é reflexo de um modelo de atuação baseado em relacionamento de longo prazo, conhecimento técnico e construção de estratégias personalizadas para cada perfil de investidor.

“Integrar o A20 da XP e ver nossos profissionais entre os melhores do país confirma que estamos construindo uma assessoria pautada em excelência, proximidade e foco absoluto no cliente. Mais do que um reconhecimento, essa conquista reforça nosso compromisso em entregar planejamento financeiro, alocação estratégica e gestão patrimonial com alto nível de qualidade”, destaca Henrique Zimmermann, CEO e sócio-fundador da Start Investimentos.

Com sede em Fortaleza, a Start Investimentos é credenciada à XP Investimentos e atua no atendimento a investidores de alta renda, clientes Private, famílias empresárias e empresas, oferecendo assessoria de investimentos, planejamento financeiro, gestão patrimonial e acompanhamento próximo para construção de patrimônio e preservação de riqueza no longo prazo.

Serviço

Start Investimentos

Endereço: R. Dr. Gilberto Studart, 55 - 15° Andar - 1501 Norte - Cocó, Fortaleza - CE

Contato: (85) 99400 8525

Site: startaai.com.br

Instagram: @startaai.xp