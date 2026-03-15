Goiás x Atlético-GO na final do Campeonato Goiano: onde assistir, horário e escalações
Na ida, o time esmeraldino venceu o Dragão por 2 a 0
Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Goiás e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (14) no Campeonato Goiano de 2026, em partida válida pelo jogo de volta da final - na ida, a equipe esmeraldina venceu por 2 a 0. O duelo será às 16h (horário de Brasília), no estádio Serrinha, em Goiânia/GO. Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Recard (TV Aberta)
- TV Brasil Central (TV Aberta)
- Goat (Canal no YouTube)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
- Goiás | Tadeu; Diego Caito, Luisão, Lucas Ribeiro e Nicolas; Filipe Machado, Lourenço, Lucas Lima e Gegê; Jean Carlos e Anselmo Ramón. Técnico: Daniel Paulista.
- Atlético-GO | Paulo Vítor; Matheus Ribeiro, Natã, Adriano Martins e Guilherme Lopes; Junior Barreto, Leandro Vilela, Igor Henrique e Guilherme Marques; Léo Jacó e Derek. Técnico: Eduardo Souza.
GOIÁS X ATLÉTICO-GO | FICHA TÉCNICA
- Competição: final (volta) do Campeonato Paraibano 2026
- Local: Serrinha, em Goiânia (GO)
- Data: 14/03/2026 (domingo)
- Horário: 16h (de Brasília)
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