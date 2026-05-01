Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (1)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (1) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA (1)

CAMPEONATO ITALIANO

15h45 | Pisa x Lecce | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

16h | Leeds United x Burnley | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL