Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (1)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 1 de maio de 2026
Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (1) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA (1)
CAMPEONATO ITALIANO
- 15h45 | Pisa x Lecce | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 16h | Leeds United x Burnley | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 16h | Girona x Mallorca | ESPN 4 e Disney+
Assuntos Relacionados