Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (1)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 1 de maio de 2026

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Okafor comemora gol pelo Leeds United
Foto: Divulgação/Leeds United

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (1) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA (1)

CAMPEONATO ITALIANO

  • 15h45 | Pisa x Lecce | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

  • 16h | Leeds United x Burnley | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 16h | Girona x Mallorca | ESPN 4 e Disney+
Assuntos Relacionados
Leeds United

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (1)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 1 de maio de 2026

Liuê Góis Há 1 hora

Jogada

10 anos da TV 100 Futuro, canal cearense de futebol amador que fez fama nacional

Amigos fizeram sucesso registrando jogos em campinho de terra no distrito de Betânia, em Croatá (CE)

Vladimir Marques Há 1 hora
Copa do Nordeste quartas de final

Jogada

Copa do Nordeste: jogos das quartas de final tem datas e horários definidos

Ceará e Fortaleza entram em campo em dias diferentes. Jogos serão na priemira semana de maio

Brenno Rebouças 30 de Abril de 2026

Jogada

Capitão e 'garçom', Lucas Sasha comemora classificação do Fortaleza: “Jogamos pra isso”

Volante deu assistência para gol de Miritello

Redação 30 de Abril de 2026
Juan Miritello

Jogada

Com sequência de gols no Fortaleza, Miritello não faz cobrança por titularidade

Em entrevista coletiva, o camisa 9 do Leão disse entender a importância dos gols para a individualidade, porém garantiu foco na coletividade, como titular ou reserva

Brenno Rebouças 30 de Abril de 2026
vídeo

Jogada

Ceará tem clássicos nordestinos decisivos em sequência; veja desfalques de Mozart

Vovô enfrenta o Sport, pela Série B, e o Vitória, pela Copa do Nordeste

Daniel Farias 30 de Abril de 2026