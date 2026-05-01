10 anos da TV 100 Futuro, canal cearense de futebol amador que fez fama nacional

Quer fórmula mais infalível do que futebol raiz, diversão entre amigos e muita resenha? Em muitas cidades cearenses há encontros de futebol amador assim, mas um em especial, no distrito de Betânia, em Croatá, no interior do Ceará, conquistou atenção nacional.

Lá, surgiu a TV 100 Futuro, que registra os jogos no distrito, transmitindo os campeonatos disputados num campinho de terra do distrito. O webcanal, que completa 10 anos nesta sexta-feira (1), é um fenômeno na internet, com quase 2 milhões de meio de seguidores no Instagram, Facebook, Tiktok e Youtube.

O projeto foi idealizado pela dupla Josiano Morais, narrador dos jogos e Marcos Gonçalves de Sousa, o conhecido como González, é o comentarista.

Legenda: Os 'caras' da TV 100 Futuro: González é o comentarista, Felipe é o fotógrafo e Morais é o narrador dos jogos Foto: Divulgação / TV 100 Futuro

Nomes exóticos de jogadores

As transmissões são feitas pelos idealizadores do projeto, com narração e comentários, contando com times com jogadores de nomes pra lá de engraçados, como Cabeça de Rolon, Bill, Fezes, Polinésia Alemã, Ku e Ciço Doido.

"Sobre os apelidos, a galera já tinha uns, mas outros ganham o apelido durante o jogo. Muitos pensam que a TV 100 Futuro que dá os apelidos, mas os caras já chegam com os apelidos deles", explica Morais.

A resenha é garantida, com narração e comentários bem-humorados. "Narrar os jogos é muito divertido, principalmente onde é terrão, campo que não tem gramado. É a essência da TV 100 Futuro", completou Morais.

González diz que tem orgulho de comentar os jogos de futebol amador. "A gente se diverte fazendo o que gosta. A gente faz com amor, carinho, só na resenha, sem ofender ninguém, só brincadeira sadia", comenta.

Como tudo começou?

A TV 100 Futuro foi criada em 1º de maio de 2016, para divulgar o futebol amador da região. Morais, um dos fundadores, lembra que a região tinha muitos jogadores bons e que mereciam ser mostrados. "Tinha muito jogador bom aqui, mas não tinham destaque. Por isso criamos o canal".

Desde que a cidade foi fundada, em 1988, existe o torneio de 1º de maio, organizado pela Prefeitura de Croatá, que faz alusão ao aniversário. Mas Morais e González queriam mostrar o futebol raiz do distrito de Betânia também.

"Tudo começou com brincadeira. O Morais ganhou uma câmera da irmã e começamos a filmar. A gente é amigo de infância, vizinhos. Ele ficou filmando, narrando, e eu comentando. Tinha jogo que ele jogava e eu narrava. Aí teve um vídeo que ele postou no Facebook, sem pretensão, e a galera gostou. O Morais começou postar em Facebook, Youtube, com intuito de divulgar o futebol amador, a resenha. Estamos aí até hoje e o público só aumenta", resgata González.

A popularidade cresceu tanto que a TV 100 Futuro passou a ser requisitada para outros locais. "Aqui em Croatá mesmo filmamos muitos rachas. Os caras convidam e a gente vai. Só pelo preço do combustível mesmo. Vamos pela diversão e pela resenha. Até em cidades vizinhas, quando chamam a gente", disse González.

O canal ainda organiza os campeonatos na Arena RP, o campinho do distrito. O nome dele: Copa Inimigos da Bola. Tem que ter zoeira em todas as instâncias.

Sobra a visibilidade do canal de TV pela internet, eles não imaginavam tanta repercussão. "As transmissões terem se expandido para todo Brasil foi surpresa para gente. Começou lá no meme do 'Bora Bill', e ganhou o Brasil. Acontecer tudo o que aconteceu, de nossa brincadeira no campinho se espalhar para o Brasil todo, orgulha a gente".

Como participar dos torneios?

Os torneios organizados pelos amigos também são muito populares. Quem costuma jogar os rachas costuma se inscrever para jogar. Para o campeonato, cada jogador contribui com 30 reais, e a arrecadação total para o campeão. São oito equipes, todos com uniforme padrão, cada time com 11 atletas. E um detalhe: para manter o futebol raiz, nada de chuteira. Joga todo mundo descalço.

E não só os jogadores têm nomes engraçados. Os times que participam dos torneios também têm nomes bem criativos:

É cada nome de time...

Legenda: Time do Red Bill Foto: Divulgação / TV 100 Futuro

Legenda: O time do APEND City Foto: Divulgação / TV 100 Futuro

Legenda: Time do Real MATISMO Foto: Divulgação / TV 100 Futuro

Legenda: Time do Baile de Monique Foto: TV 100 Futuro