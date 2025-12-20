Fortaleza define valor em caso de venda de atacante Herrera; veja detalhes

A diretoria do Fortaleza definiu o valor em caso de venda do atacante argentino José Herrera. O interesse do clube é na permanência do atleta de 23 anos para a Série B de 2026, no entanto, se existir alguma proposta do mercado, a gestão tricolor trabalha com alta compensação financeira para a liberação.

O Diário do Nordeste apurou que, nesse cenário, o clube só aceita a saída por um montante próximo de R$ 25 milhões. Nas últimas semanas surgiram especulações no mercado e sondagens, no entanto, uma possível empréstimo também não agrada ao departamento de futebol, que conta com o jogador.

Assim, o objetivo é a manutenção no elenco. Herrera iniciou a passagem pelo Pici em junho, com um contrato até junho de 2030. Na operação, o atacante foi adquirido por US$ 2,4 milhões (cerca de R$ 13 milhões na época) com 70% dos direitos econômicos, além da opção de comprar mais 20%.

Tido como uma joia do futebol argentino, revelado pelo Argentinos Juniors-ARG, o atleta se firmou como titular na reta final da Série A. Ao todo, disputou 21 partidas, com dois gols e três assistências com a camisa tricolor entre o Brasileirão e a Libertadores.